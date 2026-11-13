Justo Daract enfrenta el impacto del cierre de su principal fábrica

El Partido Justicialista de Pedernera expresó su respaldo a los trabajadores despedidos y reclamó respuestas para Justo Daract tras el cierre de Stanley Black & Decker. Mientras tanto, la empresa acordó completar el 100% de las indemnizaciones de 50 empleados, con pagos previstos para este viernes.

El cierre de la planta de Stanley Black & Decker en Justo Daract generó un fuerte pronunciamiento del Consejo Departamental Pedernera del Partido Justicialista, que expresó su respaldo a los trabajadores despedidos y reclamó el pago del 100% de las indemnizaciones. La decisión de la multinacional dejó sin empleo a 61 personas y abrió un conflicto laboral con impacto en la economía de la localidad.

En un comunicado, la dirigencia peronista cuestionó la forma en que se concretó el cierre. Según señalaron, los operarios llegaron a las 6 de la mañana para comenzar su jornada habitual y encontraron los portones cerrados y personal de seguridad privada en el ingreso.

La organización advirtió que la pérdida de la fábrica representa un golpe para Justo Daract y la región, ya que el establecimiento funcionaba desde 2013 y había llegado a emplear a más de un centenar de personas. También destacó su influencia en la actividad comercial y en la red de proveedores de la localidad y Villa Mercedes.

El pronunciamiento planteó tres reclamos centrales. El primero es que la empresa pague la totalidad de las indemnizaciones conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El PJ rechazó la posibilidad de aplicar el artículo 247, que contempla una reducción del 50% en determinados supuestos de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor.

El segundo pedido es la apertura de una mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo, con participación de la empresa, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Seccional San Luis y el Gobierno provincial. El objetivo es garantizar el cobro de los haberes y analizar alternativas de reconversión o continuidad laboral.

Por último, el Consejo Departamental reclamó un plan integral de contención y reactivación económica para Justo Daract y manifestó su disposición a acompañar a los trabajadores afectados y al sindicato.

Hubo un acuerdo para garantizar el 100% de las indemnizaciones

El reclamo se produjo en paralelo a las negociaciones que encabezó el Gobierno provincial. El jueves 12 de noviembre, la Dirección de Relaciones Laborales informó que se alcanzó un acuerdo conciliatorio entre Black & Decker Argentina, AOMA Seccional San Luis y 50 trabajadores de la planta.

Según el entendimiento, la empresa liquidará las indemnizaciones conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero también se comprometió a abonar el 50% restante para completar el 100% de los montos reclamados por el sindicato y la autoridad laboral. El pago fue previsto para este viernes 13 de noviembre.

El acuerdo representa un avance en la disputa por las indemnizaciones, aunque no modifica la decisión empresarial de cerrar definitivamente el establecimiento.

La planta fabricaba discos abrasivos y su cierre fue atribuido por la compañía a dificultades de competitividad, la presión de las importaciones y la caída de la demanda. La firma aclaró que continuará operando comercialmente en Argentina, aunque dejará de producir en Justo Daract.