Docentes del IFDC recibieron un aumento salarial tras tres años de reclamos

Después de tres años de protestas, el Gobierno provincial modificó los complementos salariales de los docentes del IFDC. ASDE consideró insuficiente la medida y la diputada María José Zanglá presentó un pedido de informes para exigir explicaciones sobre la desigualdad en las liquidaciones.

Después de tres años de reclamos, protestas y medidas de fuerza, el Gobierno de San Luis dispuso una actualización salarial para los docentes del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC). El incremento, que algunos trabajadores advirtieron al revisar sus recibos de sueldo, modificó los porcentajes de los complementos salariales, pero no logró desactivar el conflicto por la desigualdad de haberes que denuncia el sector.

Según los detalles de la medida difundidos por los trabajadores, el decreto establece modificaciones retroactivas al 1 de octubre de 2026. Entre sus disposiciones contempla un incremento del 5% sobre los sueldos básicos, con exclusión de cargos jerárquicos como rectores, vicerrectores y directores académicos y administrativos.

Además, eleva el Complemento Remunerativo del 75% al 80% del sueldo básico y modifica sustancialmente el Complemento No Remunerativo, que pasa del 20% al 83%.

La actualización llega en medio de un reclamo que los docentes mantienen desde hace más de tres años. En octubre pasado, profesores de los IFDC de San Luis y Villa Mercedes realizaron un ruidazo y solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para reclamar la equiparación de sus salarios con los de otros trabajadores del Nivel Superior.

El rechazo de ASDE: «Está muy lejos de la recomposición»

Desde la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), su secretario general y docente del IFDC, Diego Scriboni, cuestionó tanto el alcance de la medida como la manera en que fue comunicada.

«Ayer nos enteramos porque algunos compañeros vieron que había una suma de dinero, no sabían de qué y después dimos con un decreto donde ahí nos enteramos que el Gobierno provincial había otorgado un aumento», relató.

El dirigente consideró que la presión de los trabajadores permitió que el Ejecutivo comenzara a escuchar los reclamos, pero advirtió que la actualización no resuelve el problema estructural.

«Solamente hubo un aumento en los porcentajes de los complementos no remuneratorios, o sea que no afecta a nuestro básico», sostuvo Scriboni, quien también señaló que los docentes del instituto continúan muy por debajo de los valores que perciben otros sectores del Nivel Medio en concepto de adicionales.

Si bien reconoció que la medida representa un pequeño alivio frente al endeudamiento y los bajos salarios, insistió en que todavía está lejos de garantizar una verdadera recomposición y el reconocimiento de la tarea docente.

Zanglá presentó un pedido de informes en la Legislatura

El conflicto también llegó al ámbito parlamentario. La diputada provincial del Justicialismo, María José Zanglá, presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo información oficial y documentada sobre la situación salarial de los trabajadores del IFDC.

La legisladora sostuvo que desde hace años el Estado provincial liquida los haberes de estos docentes con parámetros inferiores a los de otros sectores del mismo Nivel Superior.

También cuestionó que los incrementos mediante conceptos no remunerativos no permiten recuperar la pérdida salarial acumulada y profundizan las diferencias entre trabajadores que cumplen funciones y responsabilidades equivalentes.

«A igual tarea y responsabilidad en la formación docente, corresponde igual remuneración: no se puede tapar una desigualdad estructural con sumas que distorsionan el salario», expresó Zanglá.

El proyecto busca que el Gobierno explique los criterios utilizados para liquidar los sueldos y dé respuestas sobre una situación que, según los docentes, lleva tres años sin una solución de fondo.

La discusión se mantiene abierta: mientras el Ejecutivo dispuso una actualización de los adicionales, ASDE y los trabajadores del IFDC reclaman una equiparación salarial que alcance al sueldo básico y termine con las diferencias respecto de otros sectores de la educación superior.