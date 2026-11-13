Denuncian que intentó quemar a su expareja y a su hija

Una joven de 22 años y su hija de tres escaparon de un incendio que destruyó su casa en el barrio Eva Perón. La familia acusa a la expareja de la mujer, denuncia agresiones posteriores y reclama protección judicial. Aseguran que ya existían siete denuncias y que la víctima tiene botón antipánico.

Una joven de 22 años y su hija de tres lograron escapar de un incendio que destruyó su vivienda en el barrio Eva Perón de la ciudad de San Luis. La madre de la mujer denunció que el fuego habría sido provocado por la expareja de su hija, quien además la habría agredido cuando consiguió salir de la casa. La familia reclama medidas urgentes de protección y que avance la investigación judicial.

El episodio ocurrió el martes, entre las 3:30 y las 4 de la madrugada, en una vivienda de la manzana 1014 del Anexo IV. Según el relato de Ámparo Guiñazú, madre de la joven, el hombre —identificado como “Beby” Arredondo, de 27 años— habría iniciado el fuego al prender un colchón y retirado las llaves de una puerta para impedir que las víctimas pudieran salir.

Las llamas se extendieron rápidamente por los ambientes de la casa, que tenía techos de madera. El incendio destruyó electrodomésticos, muebles y otros bienes. En medio del humo y el calor, Clara Luz Rodríguez consiguió abrir una puerta y escapar junto a su hija.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de su madre, la agresión continuó en la calle. El hombre habría esperado frente a la vivienda y, cuando vio salir a la joven, la golpeó. Un vecino intervino, la apartó del agresor y la trasladó en su automóvil hasta la casa de su madre.

Guiñazú también aseguró que, después de conocer que habían realizado una denuncia en la comisaría, el acusado se presentó en su domicilio con un hacha, amenazó a la familia y rompió los vidrios de las ventanas. Luego, siempre según su testimonio, arrojó piedras contra la dependencia policial.

La mujer afirmó que su hija ya había realizado siete denuncias por violencia de género y que cuenta con un botón antipánico. También cuestionó que el hombre continúe en libertad, pese a los episodios que describió.

Este jueves, Clara Luz se presentó nuevamente en tribunales para exponer lo ocurrido y pedir protección para ella y su hija. La relación con el denunciado había durado siete años y terminó cuando la niña tenía apenas tres meses.

La vivienda quedó prácticamente destruida y la familia perdió sus pertenencias, incluido el perro de la pequeña. Mientras esperan una respuesta judicial, la madre de la joven expresó su temor ante la posibilidad de que el hombre vuelva a acercarse a las víctimas.

La información publicada hasta el momento se basa en el testimonio de la madre de la joven. No encontré, en la búsqueda realizada, un comunicado oficial que permita confirmar una detención, la calificación legal de los hechos o el estado procesal de la denuncia.