Joaquín Beltrán presentó su renuncia indeclinable como diputado provincial, aunque continuará en funciones hasta el 10 de diciembre. La decisión se conoció después de que la Fiscalía avanzara con un nuevo pedido de desafuero y formalizara una acusación que contempla 14 años de prisión por la causa Molino Fénix.

El diputado provincial Joaquín Beltrán presentó su renuncia indeclinable a la banca que ocupa por el departamento Pedernera y anunció que dejará la Legislatura el próximo 10 de diciembre, en medio del avance de la causa Molino Fénix. La decisión fue comunicada este martes 24 de noviembre, pocas horas después de que el fiscal José Olguín expusiera ante la Comisión de Legislación General los fundamentos de un segundo pedido de desafuero.

En el escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, en el que el legislador formalizó su decisión. La dimisión se hará efectiva un año antes de la finalización de su mandato, previsto originalmente para diciembre de 2027.

En la presentación, Beltrán justificó su decisión en el compromiso que había asumido públicamente durante el primer tratamiento de su desafuero y en la necesidad de ejercer su defensa en la causa judicial.

“Motiva la presente el compromiso ético asumido en sesiones anteriores y la necesidad de ejercer activamente el derecho de defensa en la causa judicial conocida por ustedes”, expresó. También rechazó las imputaciones y sostuvo que “de ninguna manera las imputaciones que han tomado estado público se corresponden con la realidad”.

La fecha elegida para concretar la renuncia deja abierta la discusión sobre el tratamiento del desafuero. Como Beltrán continuará en funciones hasta el 10 de diciembre, la Comisión de Legislación General podría avanzar con el análisis del pedido presentado por la Fiscalía.

La posibilidad que se evaluaba era emitir despacho este miércoles 25 de noviembre y solicitar una sesión especial para el jueves 26. La renuncia, por lo tanto, no implica una salida inmediata de la Cámara ni resuelve por sí sola el trámite legislativo.

El antecedente es el primer intento de desafuero, que tuvo lugar el 16 de septiembre y no consiguió los votos necesarios. En aquella sesión, la iniciativa reunió 28 adhesiones, una menos de las 29 requeridas para alcanzar los dos tercios de la Cámara.

En esa oportunidad, Beltrán había manifestado que renunciaría a sus fueros cuando existiera una acusación formal en su contra. Esa instancia se concretó con la presentación de la acusación del Ministerio Público Fiscal, que le atribuye ocho hechos vinculados con administración fraudulenta, asociación ilícita, peculado y destrucción de elementos de prueba.

Por esos cargos, la Fiscalía solicitó provisoriamente 14 años de prisión para el legislador.

Durante su exposición ante los diputados, Olguín anticipó que, si se remueven los fueros, el Ministerio Público Fiscal solicitará una medida de coerción contra Beltrán. La decisión sobre su eventual aplicación quedará en manos del juez interviniente.

El fiscal también estimó en aproximadamente $1.800 millones el perjuicio económico que las maniobras investigadas habrían ocasionado al Estado provincial, con los montos actualizados por inflación.

La renuncia deberá atravesar el correspondiente trámite legislativo y su fecha de vigencia será determinante para definir cómo continúa la situación institucional del diputado mientras avanza el expediente judicial.