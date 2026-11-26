Las crecidas y las lluvias complican la circulación en San Luis. Hay tres sectores cortados en la Autopista Serranías Puntanas y restricciones totales en las rutas provinciales 1 y 10. La Ruta 8 permanece habilitada, pero requiere especial precaución.

Las crecidas de ríos y las lluvias provocaron cortes totales en distintos sectores de las rutas de San Luis durante este miércoles 25 de noviembre, con complicaciones principalmente en el corredor que conecta Villa Mercedes con Justo Daract. Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, hay tres interrupciones sobre la Autopista Serranías Puntanas (Ruta Nacional 7), además de cortes en las rutas provinciales 1 y 10.

Los sectores afectados en la Autopista Serranías Puntanas son:

Entre los kilómetros 675 y 670.

A la altura de Kramer, en el ingreso a Villa Reynolds.

En el acceso a la Ruta Nacional 148 Sur.

Las interrupciones están relacionadas con el desborde de cursos de agua y la acumulación de agua sobre la calzada, que obligaron a restringir el tránsito por razones de seguridad.

En tanto, las rutas provinciales 1 y 10 permanecen con cortes totales, mientras que la Ruta Nacional 8, en el tramo comprendido entre Río Nuevo y Juan Jorba, se encuentra habilitada, aunque las autoridades solicitaron circular con precaución.

El resto de las rutas y autopistas de la provincia permanece habilitado. Sin embargo, la Policía Caminera advirtió que pueden presentarse sectores con agua sobre la calzada y fuertes ráfagas de viento.

Las complicaciones se producen luego de las intensas precipitaciones registradas en la provincia y la crecida del río Nuevo, que también había provocado anegamientos en la Autopista Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 673. Durante el martes comenzaron los trabajos de limpieza para retirar barro, piedras, ramas y vegetación acumulados sobre la carpeta asfáltica.

Desde el Ministerio de Seguridad recomendaron a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal policial y evitar atravesar sectores afectados por crecidas o acumulación de agua.

Las autoridades también solicitaron mantenerse informados sobre el estado de los caminos antes de emprender viajes, ya que las condiciones de circulación pueden modificarse de acuerdo con la evolución de las lluvias y los niveles de los ríos.