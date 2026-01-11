EE.UU.: un juez de 92 años designado por Clinton presidirá el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, fue designado para encabezar el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Nombrado por Bill Clinton en 1998, es uno de los magistrados con más trayectoria del país. El juicio podría trasladarse a Florida si así lo decide el presidente Donald Trump.

El juez federal Alvin Hellerstein, magistrado senior del Distrito Sur de Nueva York y uno de los más longevos del sistema judicial estadounidense, fue designado para presidir el juicio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El proceso se desarrollará en Nueva York, aunque no se descarta un cambio de sede, y estará a cargo de fiscales especializados en seguridad nacional y narcotráfico.

Hellerstein, de 92 años, fue nombrado juez federal en mayo de 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. De confesión judía ortodoxa, nació en Nueva York en 1933 y cuenta con una extensa trayectoria profesional: fue abogado del Ejército de Estados Unidos y ejerció en el sector privado antes de incorporarse a la justicia federal.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la acusación estará liderada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur, bajo la conducción de Jay Clayton, con la participación de fiscales adjuntos de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales. La sede natural del juicio es el tribunal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan.

El Distrito Sur de Nueva York tiene antecedentes recientes en causas contra exmandatarios extranjeros. Entre los casos más resonantes figura el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y posteriormente indultado.Mientras avanza la organización del proceso, persisten dudas sobre quién asumirá la defensa privada de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. En paralelo, el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de trasladar el juicio a Florida, una decisión que podría redefinir el escenario político y judicial de una causa con fuerte repercusión internacional.