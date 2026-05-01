Mayo llega con aumentos: transporte, alquileres, prepagas y más

Con el inicio de mayo, se aplican subas en transporte, alquileres, servicios, prepagas y otros rubros clave.

El inicio de mayo trae una nueva ola de aumentos en distintos rubros que impactarán de lleno en el bolsillo de los argentinos y presionarán sobre la inflación, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la desaceleración de precios.

En materia de alquileres, quienes tengan contratos ajustados por el Índice de Contratos de Locación deberán afrontar una suba anual del 32,05%, continuando con la tendencia de desaceleración que se viene registrando en los últimos meses.

En transporte, el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sube un 5,4%, con tarifas que pasan a ubicarse entre $753,74 y $1.259,07 según el recorrido. En la Ciudad de Buenos Aires, el subte también aumenta en el mismo porcentaje y el pasaje alcanza los $1.490, mientras que el Premetro llega a $521.

Los peajes en autopistas porteñas también registran un incremento del 5,4%, con valores que superan los $6.000 en hora pico en corredores clave como la 25 de Mayo y Perito Moreno.

Por su parte, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad sube un 28%, llevando el costo a casi $97.000 para autos y más de $36.000 para motos.

En combustibles, se prevén nuevos incrementos en nafta y gasoil debido a la actualización de impuestos, lo que impactará en toda la cadena de precios.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán subas de entre el 3% y el 3,9%, mientras que los servicios públicos —electricidad, gas y agua— continuarán con ajustes mensuales. En este último caso, el agua en el AMBA tendrá un aumento promedio del 3%.

A esto se suman incrementos en telecomunicaciones: telefonía móvil, internet y cable subirán entre 3,5% y 4,5%, en línea con la liberalización de tarifas del sector.

En conjunto, estos ajustes configuran un escenario de presión inflacionaria para mayo, con impacto directo en los gastos cotidianos y en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).