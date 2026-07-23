El acueducto Río Grande reducirá un 50% el abastecimiento temporalmente

Una falla en el acueducto Río Grande obligará a reducir temporalmente el suministro de agua cruda en San Luis, Juana Koslay y La Punta. El Municipio pidió cuidar el recurso y activó un operativo de asistencia para los sectores más afectados.

La Municipalidad de San Luis solicitó este miércoles a los vecinos de la capital provincial extremar el cuidado del agua ante una reducción temporal del suministro de agua cruda por trabajos de reparación en el acueducto Río Grande. La restricción comenzará este jueves y afectará también a Juana Koslay y La Punta durante aproximadamente 96 horas.

Según informó San Luis Agua, las tareas se realizarán tras una rotura provocada por la Cooperativa de Agua Potable de El Trapiche y demandarán una disminución cercana al 50% del abastecimiento de agua cruda durante el período de intervención.

Desde el Municipio recomendaron reservar el recurso exclusivamente para necesidades esenciales como consumo, higiene y preparación de alimentos.

Además, solicitaron evitar actividades que impliquen un uso no prioritario del agua con el objetivo de reducir el impacto mientras avanzan las reparaciones.

Ante la situación, la Municipalidad activó el Comité de Crisis y prepara un operativo especial con camiones hidrantes para asistir a los sectores más vulnerables en caso de que sea necesario.

Las autoridades municipales indicaron que mantendrán un seguimiento permanente de los trabajos junto a San Luis Agua y comunicarán cualquier modificación en la prestación del servicio.

Desde el Municipio agradecieron la colaboración de los vecinos y remarcaron la importancia de adoptar un uso responsable y solidario del recurso durante el período de emergencia.