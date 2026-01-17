Giro en el caso Bastián: imputaciones penales y una compleja cirugía por fracturas de cráneo

Bastián Jerez, el niño de 8 años accidentado en Pinamar, fue sometido a una tercera cirugía en Mar del Plata debido a múltiples fracturas de cráneo y lesiones internas. En paralelo, la Justicia imputó por «lesiones culposas» a su padre y a los conductores de la UTV y la camioneta involucrados en el choque.

Por Alejo Pombo

La situación médica y judicial de Bastián Jerez, el menor de 8 años accidentado en la zona de «La Frontera» en Pinamar, sumó capítulos críticos este viernes. Mientras el pequeño fue operado con éxito por tercera vez en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para tratar múltiples fracturas de cráneo y lesiones abdominales, la Justicia resolvió imputar por «lesiones culposas» a su padre, Maximiliano Jerez, y a los conductores de los dos vehículos protagonistas del siniestro.

El último parte médico detalló que la intervención quirúrgica consistió en el retiro del packing hepático y el cierre abdominal, procedimiento que pudo realizarse tras una evaluación exhaustiva con estudios de alta complejidad. A pesar del éxito de la cirugía, el pronóstico de Bastián sigue siendo reservado y permanece bajo cuidados intensivos. Los médicos confirmaron además que el niño presenta «múltiples fracturas de cráneo», una complicación que agrava su cuadro inicial.

En el plano judicial, la investigación preliminar arrojó datos determinantes sobre las condiciones del accidente. Al momento del choque frontal, Bastián viajaba en la parte trasera de un vehículo UTV —conducido por una amiga de la familia—, sin medidas de seguridad y sentado sobre el regazo de su padre. El otro vehículo involucrado, una camioneta Volkswagen Amarok, era manejado por Manuel Molinari, un empresario de 27 años. Todos los adultos responsables han quedado formalmente imputados en la causa.

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de controles y la inseguridad en los médanos de Pinamar. Mientras el equipo de Salud Mental de la provincia acompaña a la familia en este momento crítico, la evolución de Bastián en las próximas 48 horas será clave para determinar el impacto de las lesiones neurológicas sufridas. La Justicia, por su parte, continuará con las pericias para establecer la responsabilidad final de los conductores en el impacto.