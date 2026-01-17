Hallaron atada, golpeada y envuelta en bolsas a una mujer que estuvo 48 horas desaparecida en Córdoba

Una mujer de 35 años fue encontrada atada, golpeada y envuelta en bolsas tras permanecer 48 horas desaparecida en Córdoba. La víctima había pactado una cita con un hombre que conoció por redes sociales y alcanzó a enviar mensajes de alerta a su hija antes de perder contacto. La Justicia busca intensamente al principal sospechoso.

Por Alejo Pombo

La Justicia de Córdoba investiga un estremecedor caso de violencia tras el hallazgo de una mujer de 35 años que estuvo desaparecida durante casi dos días y fue encontrada maniatada, golpeada y envuelta en bolsas en un descampado. Mientras avanza la búsqueda del sospechoso, se conocieron los últimos mensajes que la víctima envió a su familia antes de perder contacto.

Tania había conocido a un hombre a través de una aplicación de citas de Facebook y acordó encontrarse con él el domingo por la tarde en el Parque de las Naciones. Salió de su casa en barrio Argüello Norte y se trasladó en un Uber hasta el Parque Sarmiento, donde finalmente concretó el encuentro.

Según relataron sus familiares, al verlo en persona notó que no coincidía con las fotos del perfil y comenzó a sentirse incómoda. En ese contexto, le envió mensajes a su hija de 17 años alertándola sobre la situación. “Ya llegué, no es el mismo de la foto el chico”, escribió. La adolescente le sugirió que se retirara si algo no le cerraba.

Con el correr de los minutos, los mensajes reflejaron una creciente preocupación. “Tiene cara de Marcelo Sajen”, escribió Tania en referencia a un conocido violador serial de Córdoba. Luego agregó que el hombre se estaba poniendo insistente y que había aparecido otra persona, un supuesto amigo del sujeto, a quien tampoco conocía.

En otro intercambio, la mujer manifestó desconfianza luego de que le ofrecieran agua con un gusto extraño. Tanto su hija como su hermana Brisa continuaron en contacto con ella, aunque comenzaron a notar cambios alarmantes en la forma de responder.

“Para mí ya no era ella la que contestaba. Los mensajes eran cortantes, no eran sus formas”, relató su hermana. Las respuestas se limitaron a frases breves como “estoy bien” o “no se preocupen”, sin dar detalles sobre con quién estaba ni cómo regresaría.

La última comunicación se produjo alrededor de las 22. Luego, el celular se apagó y no hubo más noticias. Tania había asegurado que los hombres la llevarían de regreso, pero nunca llegó a destino.

Tras casi 48 horas de búsqueda, la mujer fue encontrada en un descampado, en estado crítico, atada, golpeada y envuelta en bolsas. La investigación continúa para identificar y detener al responsable del ataque, mientras el caso genera conmoción y vuelve a encender la alarma sobre los riesgos de encuentros pactados a través de redes sociales.