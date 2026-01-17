Crimen a sangre fría en Tucumán: dos adolescentes asesinaron a un joven pese a que no se resistió al robo

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un asalto en la localidad tucumana de Alderetes. El ataque fue cometido por dos adolescentes de 16 y 17 años, que le dispararon pese a que no opuso resistencia. Ambos fueron alojados en un instituto de menores mientras avanza la investigación.

Por Alejo Pombo

La provincia de Tucumán se encuentra conmocionada por el asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, un joven de 21 años que fue ejecutado de un tiro en la cabeza durante un violento asalto cometido por dos adolescentes. El crimen ocurrió en la ciudad de Alderetes y quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del lunes, minutos después de las 2:30, en el barrio Julio Abraham, en el departamento de Cruz Alta. Ibarra se encontraba en la vereda de la casa de un amigo cuando fue sorprendido por los delincuentes, que circulaban en una motocicleta.

En las imágenes se observa que la víctima tenía su teléfono celular en la mano y, al advertir la presencia de los ladrones, alcanzó a arrojarlo detrás de las rejas de la vivienda. Luego, dejó caer la bolsa que llevaba consigo y levantó ambas manos en señal de rendición, sin ofrecer resistencia.

Mientras uno de los asaltantes recogía las pertenencias del joven, el otro lo apuntaba con un arma de fuego. Antes de huir, uno de los adolescentes volvió a acercarse a la víctima y le disparó directamente en la cabeza. El joven cayó gravemente herido sobre la vereda.

Ibarra fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde permaneció internado en estado crítico hasta que finalmente falleció a las 05:05, pese a los esfuerzos del personal médico.

Tras un operativo de búsqueda, la Policía logró detener a los dos sospechosos, de 16 y 17 años, con la colaboración de la División de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos. Ambos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por criminis causa en carácter de coautores.

El juez interviniente dispuso que los adolescentes permanezcan alojados durante cuatro meses en el Instituto Roca, mientras continúa la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria.