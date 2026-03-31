Habeas corpus y fianza de USD 18.000: Agostina Páez podrá volver a la Argentina

La justicia brasileña le concedió el habeas corpus a Agostina Páez y le permitirá volver a la Argentina tras pagar una fianza de USD 18.000. La causa por injuria racial sigue en curso y podría resolverse en las próximas semanas con una posible condena con medidas alternativas.

Por Alejo Pombo

La Justicia de Río de Janeiro concedió el habeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez y habilitó su regreso al país. Para que se concrete, deberá abonar una fianza de 97.000 reales, equivalente a poco más de USD 18.000, monto equivalente a unos 60 salarios mínimos en Brasil.

La decisión implica el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre la acusada: se le retirará la tobillera electrónica y se le restituirá el pasaporte, lo que permitirá avanzar con los trámites migratorios para su retorno a la Argentina. Una vez abonada la fianza, Páez deberá fijar domicilio en Santiago del Estero y permanecer a disposición de la Justicia brasileña mientras continúa el proceso.

El fallo llegó luego de un trámite con idas y vueltas: en una audiencia reciente se había autorizado inicialmente su regreso, pero esa medida fue revertida horas después, generando incertidumbre sobre su situación. La propia Páez definió su experiencia como «la peor de su vida» y reiteró que siempre dijo la verdad, pidiendo disculpas a las personas involucradas.

La causa sigue en curso. El caso se originó en una denuncia por injuria racial en un bar de Ipanema, delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años. La acusación fue unificada y la fiscalía solicitó la pena mínima, en un escenario que podría derivar en una condena con medidas alternativas.