Capital Humano va a la Justicia para revertir la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno anunció que apelará el fallo que suspendió 83 artículos de la reforma laboral y acusó a la CGT de priorizar «intereses corporativos». La batalla judicial por la ley de modernización laboral apenas comienza y el Ejecutivo adelantó que irá hasta la última instancia para revertir la cautelar.

Por Alejo Pombo

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará la medida cautelar que suspendió 83 artículos de la reforma laboral y adelantó que agotará todas las instancias judiciales para revertir el fallo. «Se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la ley», sostuvo la cartera conducida por Sandra Pettovello en un comunicado oficial.

El Gobierno defendió la norma aprobada por el Congreso y cuestionó a quienes impulsaron la cautelar. «El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias», señaló el comunicado, en referencia directa a la CGT. La apelación contará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.

La cartera reafirmó además su posición sobre el contenido de la ley, a la que definió como «herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica».

El conflicto entre el Gobierno y la central obrera por la reforma laboral suma así un nuevo capítulo judicial, mientras permanecen suspendidos los artículos más controvertidos de la norma, entre ellos los cambios en indemnizaciones, las limitaciones a la actividad sindical y las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.