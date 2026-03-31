31 marzo, 2026

Cielo apocalíptico en Australia: el fenómeno que asustó a todos antes del ciclón

m24digital 31 marzo, 2026 0

El ciclón Narelle tiñó de rojo el cielo del noroeste de Australia con vientos de más de 200 km/h y polvo cargado de óxido de hierro. Las imágenes se viralizaron de inmediato y los testigos describieron la escena como una postal de fin del mundo.

Por Alejo Pombo

El cielo del noroeste de Australia se tiñó de un intenso color rojo este sábado, generando sorpresa y alarma entre los habitantes de la región, que rápidamente compartieron imágenes en redes sociales. El fenómeno ocurrió en el contexto del paso del ciclón Narelle, que llegó a la zona con categoría 3 y ráfagas que superaron los 200 kilómetros por hora.

El impactante color se explicó por la combinación de vientos extremos y polvo en suspensión con alto contenido de óxido de hierro. Según detallaron especialistas, la gran cantidad de partículas en el aire hizo que las longitudes de onda más cortas, como las azules, se dispersaran, mientras que las más largas, como las rojas, predominaron en el cielo. Las nubes densas y el ambiente cargado completaron el cuadro que muchos testigos describieron como «apocalíptico».

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