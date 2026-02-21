Atentado en Gendarmería: Un paquete bomba hirió a un comandante retirado y a dos efectivos

A las 13:24 de hoy, una encomienda dirigida al Comandante Mayor (R) Diego Gasparutti explotó en el piso 11 del edificio de Av. Paseo Colón 533. Gasparutti, exdirector de la escuela, había concurrido al lugar para retirar tres paquetes que estaban guardados desde hace cuatro meses. El estallido provocó quemaduras en tres personas y dejó a una cuarta con necesidad de oxígeno. La ministra Alejandra Monteoliva supervisó el operativo, mientras la Justicia Federal investiga el caso bajo la carátula de «Estrago e intimidación pública».

Por Alejo Pombo

La Avenida Paseo Colón se convirtió en un búnker de seguridad tras la explosión que sacudió los cimientos de la Escuela Superior de Gendarmería. El incidente ocurrió cuando el Comandante Mayor retirado Diego Gasparutti, quien dirigió la institución entre 2021 y 2022, regresó al edificio para retirar una encomienda que había llegado hacía cuatro meses, coincidiendo con el momento de su pase a retiro.

Al manipular uno de los tres bultos que se encontraban a resguardo en el piso 11, el artefacto detonó. La explosión alcanzó de lleno a Gasparutti y a dos colaboradores, quienes sufrieron quemaduras y fueron trasladados de urgencia al Hospital Argerich por el SAME. Una cuarta persona debió ser asistida con oxígeno debido al humo y el shock.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la evacuación total del edificio y el despliegue de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. En un procedimiento de extrema tensión, los peritos en explosivos realizaron una detonación controlada de un segundo paquete, aunque este no contenía material peligroso. Por el momento, no hay sospechosos identificados, pero la principal hipótesis apunta a una venganza o mensaje directo contra la cúpula de la fuerza, dado el tiempo que el explosivo permaneció «en espera» dentro del edificio.