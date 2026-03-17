El boleto de Transpuntano llega a $1.000: sube casi 15% desde el 24 de marzo

El boleto del Transpuntano subirá casi un 15% y pasará a costar $1.000 desde el martes 24 de marzo, tercer aumento en doce meses tras los valores de $750 en marzo de 2025 y $850 en octubre. El ajuste responde a una fórmula técnica establecida por ordenanza municipal y acumula un incremento interanual del 33,33%. Jubilados, estudiantes y beneficiarios de tarifa social no se ven afectados por el nuevo precio.

Por Alejo Pombo

Tres aumentos en doce meses. El último entra en vigencia el 24 de marzo. Desde ese día, el boleto del Transpuntano costará $1.000. La suba representa casi un 15% respecto a la tarifa actual de $850, y consolida un incremento interanual del 33,33% sobre los $750 que regían en marzo de 2025.

El ajuste no llegó por sorpresa ni por decreto de último momento. La Municipalidad de San Luis lo encuadró dentro de la Ordenanza N.º IV-1056-2024, aprobada por el Concejo Deliberante, que establece un mecanismo de actualización tarifaria automático basado en el llamado Índice TP: una fórmula que combina la evolución del precio del combustible, el Índice de Precios al Consumidor de San Luis y los incrementos en los costos laborales del sector. La resolución que formalizó el nuevo valor —la RESOLUCIÓN N.º 0011-SSPMyMU-2026— lleva fecha del 10 de marzo y se publicó el jueves en el Boletín Oficial municipal.

El argumento oficial

Transpuntano salió a anticipar la reacción del público con un argumento comparativo: afirma que, aún con esta actualización, San Luis se ubica entre las ciudades del interior con tarifas de transporte urbano más bajas del país. La Municipalidad, por su parte, destacó que el mecanismo de ajuste es técnico, periódico y transparente, lo que busca quitarle al aumento el carácter de decisión política discrecional.

Lo cierto es que para los vecinos que no acceden a los beneficios sociales vigentes —boleto estudiantil gratuito, viaje gratis para jubilados y pensionados, tarifa social mediante SUBE— el impacto es directo y acumulativo.

Cómo pagar

El sistema admite múltiples formas de pago: código QR, tarjetas del Banco Nación, Mercado Pago, Banco Supervielle y otras billeteras digitales, además de las promociones y descuentos bancarios vigentes.

El nuevo valor rige desde el martes 24 de marzo.