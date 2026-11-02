ATE ANAC denunció riesgos operativos en dos aeropuertos de San Luis

ATE ANAC cuestionó el traslado temporal de la autobomba del Valle del Conlara al aeropuerto de San Luis y advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad operacional. El gremio también reclamó por el transporte terrestre de pasajeros, la falta de recursos y los problemas salariales.

La Coordinación Nacional de ATE ANAC denunció que el traslado de una autobomba aeroportuaria desde el Valle del Conlara hacia la ciudad de San Luis y la reorganización del transporte de pasajeros generan riesgos operativos en las dos terminales aéreas de la provincia. El sindicato cuestionó las medidas adoptadas para sostener los vuelos comerciales y reclamó una solución para garantizar las condiciones de seguridad.

El conflicto comenzó cuando las dos autobombas del aeropuerto de San Luis quedaron fuera de servicio por fallas técnicas, lo que obligó a suspender las operaciones comerciales. Ante esa situación, el Gobierno provincial dispuso utilizar temporalmente la unidad que presta servicio en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara.

La medida permitió reactivar los vuelos en la capital provincial desde el viernes 30 de octubre. Según informó el Gobierno, la autobomba permanecería allí hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive y regresaría al Valle del Conlara para cubrir los servicios programados desde el jueves 5.

El cuestionamiento por el traslado de la autobomba

ATE ANAC objetó que el vehículo especial sea trasladado por rutas y calles públicas. En su comunicado, el gremio sostuvo que esas unidades están diseñadas para operar dentro de los perímetros aeroportuarios y advirtió que su circulación fuera de esos espacios implica riesgos logísticos y operacionales.

La organización también cuestionó que el aeropuerto del Valle del Conlara quede temporalmente sin su equipo de extinción de incendios. Según su planteo, la solución aplicada en San Luis trasladó el problema de una terminal a otra, en lugar de resolver las fallas de fondo.

Desde el Gobierno provincial, en cambio, se informó que la autobomba está habilitada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y cuenta con capacidad para operar con agua, espuma y polvo químico. También se indicó que su permanencia en la capital sería transitoria, hasta que se reparara el equipamiento perteneciente a Aeropuertos Argentina 2000.

Reclamos por el traslado de pasajeros

El sindicato también cuestionó la posibilidad de trasladar por tierra a pasajeros que tienen como destino el Valle del Conlara cuando los vuelos deben operar desde el aeropuerto de San Luis.

ATE ANAC sostuvo que esa modalidad afecta la conectividad aérea contratada por los usuarios y atribuyó la situación a la falta de planificación. Para la organización, la reorganización de los servicios y el movimiento de equipamiento reflejan las dificultades que atraviesan las dos terminales.

El cronograma oficial del Valle del Conlara, sin embargo, mantiene vuelos programados para noviembre, aunque la disponibilidad de la autobomba y las condiciones operativas deberán verificarse para cada fecha.

El reclamo por financiamiento y salarios

En el comunicado, ATE ANAC también denunció un “severo desfinanciamiento” del sistema aeroportuario y cuestionó la falta de recursos para el mantenimiento de los equipos y el cumplimiento de las obligaciones salariales.

El gremio reclamó que los fondos recaudados a través de tasas e impuestos vinculados a la actividad aérea se destinen al sostenimiento de los servicios y de la infraestructura.

Por último, exigió que se normalice el equipamiento de ambas terminales, que se garantice la seguridad operacional y que se atiendan los reclamos laborales. La organización resumió su postura con una consigna: “La seguridad no se negocia. El trabajo no se precariza. El salario se defiende”.