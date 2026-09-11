Golpe para Flávio Bolsonaro: la Policía Federal allanó 49 lugares por fondos destinados a la película sobre su padre

La Policía Federal de Brasil realizó 49 allanamientos para investigar un presunto desvío de recursos públicos vinculados con la película “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro. Entre los principales investigados aparecen el diputado Mario Frias y la productora Karina Gama. La pesquisa también tiene derivaciones que impactan en la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves la Operación Make Up, una investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos que habrían sido destinados a organizaciones vinculadas con la producción de “Dark Horse”, la película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. El operativo incluyó 49 órdenes de registro e incautación en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal.

La investigación fue autorizada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino y apunta, entre otros, al diputado federal Mario Frias, del Partido Liberal, y a la productora Karina Gama, responsable de la realización de la película. No se emitieron órdenes de detención durante el operativo.

Según la Policía Federal, la pesquisa apunta a una organización que habría utilizado de manera irregular recursos provenientes de enmiendas parlamentarias, que fueron transferidos inicialmente a organizaciones de la sociedad civil y posteriormente derivados a empresas subcontratadas. Los investigadores sospechan que en algunos casos no habría documentación suficiente que acreditara la prestación de los servicios contratados.

Entre los recursos bajo análisis aparecen unos 2 millones de reales en enmiendas parlamentarias destinadas en 2024 por Mario Frias al Instituto Conhecer Brasil (ICB), entidad vinculada con Karina Gama. La investigación también revisa contratos celebrados por el ICB y la Academia Nacional de Cultura, otra organización presidida por la productora.

La causa investiga posibles delitos de peculado, falsificación de documentos, lavado de dinero, organización criminal y delitos relacionados con licitaciones. De acuerdo con la PF, las presuntas irregularidades bajo análisis involucrarían movimientos por cientos de millones de reales.

La investigación adquirió además una dimensión política por su conexión con “Dark Horse”, una producción que recrea el ascenso de Jair Bolsonaro a la Presidencia y que todavía no fue estrenada. Mario Frias participa como guionista y productor ejecutivo de la película, mientras que Karina Gama está vinculada a la productora del proyecto.

El expediente también se relaciona con otras actuaciones judiciales que investigan el financiamiento de la película. En una causa separada, mensajes vinculados con el exbanquero Daniel Vorcaro muestran que Flávio Bolsonaro habría pedido fondos para terminar la producción. Según las investigaciones difundidas por medios brasileños, los aportes vinculados con Vorcaro habrían superado los 60 millones de reales.

Flávio Bolsonaro, actual senador y candidato presidencial del Partido Liberal, negó que se hayan utilizado recursos públicos para financiar la película. Tras conocerse la Operación Make Up, calificó el procedimiento como una “interferencia política” del ministro Flávio Dino y vinculó la investigación con su campaña electoral.

La pesquisa también encontró movimientos financieros considerados sospechosos alrededor de la producción. Según la información difundida durante el operativo, un exresponsable de la campaña de Flávio Bolsonaro transfirió 1 millón de reales a la productora de “Dark Horse”, mientras que la PF analiza otras operaciones realizadas durante el período de producción.

La película, protagonizada por Jim Caviezel en el papel de Jair Bolsonaro, todavía no llegó a los cines. La investigación sobre sus fuentes de financiamiento se produce, además, en plena carrera electoral brasileña, con Flávio Bolsonaro como candidato presidencial y Luiz Inácio Lula da Silva como uno de sus principales competidores.

Por ahora, la Operación Make Up se concentra en determinar si hubo un uso irregular de recursos públicos provenientes de enmiendas parlamentarias y quiénes participaron de esas maniobras. Los allanamientos y las medidas judiciales forman parte de una investigación en curso y no implican, por sí mismos, una condena contra los involucrados.