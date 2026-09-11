Cruce por las reservas de oro: Soria y Di Tullio acusaron a Bausili de mentir sobre su destino

Los legisladores de Unión por la Patria Martín Soria y Juliana Di Tullio cuestionaron las explicaciones de Santiago Bausili sobre las reservas de oro trasladadas al exterior. El titular del BCRA afirmó que permanecen depositadas en el BIS, en Suiza. Los opositores sostuvieron otra versión y reclamaron información sobre su ubicación y control.

Las reservas de oro del Banco Central volvieron a generar un fuerte cruce político después de que los legisladores de Unión por la Patria Martín Soria y Juliana Di Tullio cuestionaran las explicaciones brindadas por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sobre el traslado de los lingotes al exterior.

Bausili había confirmado durante su exposición ante comisiones del Senado que parte de las reservas de oro fueron trasladadas al exterior en 2024 y aseguró que permanecen depositadas en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza.

Según explicó el titular del Banco Central, la decisión respondió a una oportunidad del mercado y permitió mejorar la calidad de los lingotes. La operación, sostuvo, consistió en reconvertir piezas de menor calidad en oro que cumple con los estándares de máxima pureza exigidos por los mercados internacionales.

Bausili también aseguró que las operaciones quedaron debidamente documentadas y rechazó las versiones que planteaban dudas sobre el destino de las reservas.

Sin embargo, las explicaciones no conformaron a los legisladores opositores. El senador por Río Negro Martín Soria calificó la exposición del funcionario como “un cuento chino total” y sostuvo que existen versiones según las cuales los lingotes no estarían en Suiza.

En declaraciones a Radio 10, Soria afirmó que actualmente no se conoce públicamente dónde se encuentran físicamente las reservas y cuestionó el control realizado sobre el traslado. También sostuvo que la Auditoría General de la Nación no pudo auditar los envíos al exterior y acusó a Bausili de haberles “mentido” a los integrantes del Congreso.

“Acorralamos a Bausili y se largó a hablar, y creo que de más”, afirmó el legislador.

Di Tullio también cuestionó la explicación oficial. En declaraciones a Carnaval Stream, sostuvo: “Todos saben que el oro de los argentinos está en el Bank of England en Londres” y acusó al titular del Banco Central de haberles mentido a los argentinos y a los senadores.

La senadora bonaerense agregó que, según la información con la que cuenta, las reservas se encuentran “en Inglaterra”. Sin embargo, esa versión no fue respaldada por la documentación oficial mencionada en las explicaciones de Bausili ni aparece confirmada como el destino de los lingotes.

El punto central de la controversia es, precisamente, el lugar en el que se encuentran las reservas y las condiciones bajo las cuales fueron trasladadas. Mientras Bausili sostuvo ante el Senado que el oro permanece depositado en el BIS de Suiza, los legisladores opositores reclamaron información adicional y pusieron en duda esa explicación.

El debate se produjo en el marco de la discusión sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca modificar, entre otros aspectos, las reglas de funcionamiento de la autoridad monetaria y limitar los mecanismos mediante los cuales el Tesoro puede recurrir al BCRA para financiarse.

Durante su presentación, Bausili defendió la reforma y sostuvo que uno de sus principales objetivos es evitar que el Banco Central vuelva a utilizarse como fuente de financiamiento permanente del déficit fiscal.

Respecto del oro, el funcionario había explicado que la operación permitió aprovechar las condiciones del mercado internacional para mejorar la calidad de las reservas sin que estas dejaran de pertenecer al Banco Central.

La discusión política, sin embargo, abrió nuevamente interrogantes sobre el control de los activos del BCRA en el exterior. Las acusaciones de Soria y Di Tullio forman parte del debate político y, hasta el momento, no modifican la explicación oficial brindada por Bausili: que las reservas fueron trasladadas en 2024 y permanecen depositadas en el BIS, en Suiza.

El pedido de precisiones sobre la ubicación y la trazabilidad de los lingotes continuará, previsiblemente, dentro del debate parlamentario sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.