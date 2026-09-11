El FMI alertó por el aumento de la morosidad en Argentina, pero descartó un riesgo para el sistema financiero

El FMI sigue de cerca el aumento de la morosidad crediticia en Argentina, aunque considera que todavía no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera. La irregularidad supera el 12% en tarjetas de crédito y el 16% en préstamos personales. El organismo también pidió profundizar el crédito y recomponer reservas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue con atención el aumento de la morosidad crediticia en la Argentina, aunque considera que, por el momento, la situación no representa un riesgo significativo para la estabilidad del sistema financiero.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, se refirió a la evolución de los préstamos en situación irregular y señaló que la morosidad alcanzó el 7,7% del total del crédito. El problema es todavía mayor entre los hogares: supera el 12% en las tarjetas de crédito y trepa por encima del 16% en los préstamos personales.

Kozack explicó que el endeudamiento de los hogares argentinos representa alrededor del 8% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel que, según destacó, se encuentra por debajo del registrado en muchos otros países de América Latina.

A pesar del incremento de los incumplimientos, la portavoz consideró que el sistema bancario mantiene una posición sólida. En ese sentido, destacó los niveles de capitalización y liquidez de las entidades y señaló que las provisiones cubren más del 85% de los préstamos considerados en situación de incumplimiento.

El diagnóstico del FMI apunta así a una situación de creciente presión sobre determinados segmentos del crédito, pero sin que por ahora exista, según el organismo, una amenaza generalizada para la estabilidad financiera.

Al mismo tiempo, Kozack planteó la necesidad de profundizar el mercado crediticio argentino y facilitar el acceso al financiamiento. “En general, el sistema bancario argentino es bastante reducido”, sostuvo.

Para el organismo, uno de los desafíos consiste en lograr que una mayor cantidad del ahorro generado por los argentinos pueda canalizarse hacia inversiones y oportunidades de financiamiento. Según explicó Kozack, el Gobierno ya trabaja en el desarrollo de fuentes de crédito de más largo plazo.

La situación del endeudamiento de las familias se convirtió en uno de los puntos sensibles de la economía argentina. El crecimiento de la morosidad en tarjetas y préstamos personales se produce en un contexto en el que muchos hogares utilizan el financiamiento para afrontar gastos cotidianos y cubrir la pérdida de capacidad de compra.

Kozack también realizó una evaluación positiva del programa económico de Javier Milei. Entre los avances mencionó el superávit fiscal, la reducción de la inflación, la reactivación del crecimiento y la disminución de la pobreza.

Sin embargo, el organismo volvió a marcar algunos desafíos para los próximos meses. La portavoz señaló la necesidad de “recomponer reservas, preservar el ancla fiscal y reforzar los marcos de política” para enfrentar eventuales shocks futuros.

Otro de los puntos planteados por el FMI fue la necesidad de diversificar las fuentes de crecimiento de la economía argentina. Actualmente, buena parte de las expectativas están concentradas en sectores como energía, minería y agro, pero el organismo considera necesario ampliar la matriz productiva para reducir la exposición a cambios en determinados mercados.

Kozack también se refirió al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y señaló que los cambios deberían contribuir al proceso de desinflación y favorecer una mejora de los ingresos reales de los hogares en el largo plazo.

El mensaje del FMI combina así dos diagnósticos: por un lado, reconoce que la morosidad de los hogares aumentó y que existen niveles elevados de incumplimiento en determinados productos; por otro, considera que la solidez de los bancos evita, por ahora, que ese deterioro se transforme en un problema de estabilidad financiera.

El desafío que queda planteado es cómo ampliar el acceso al crédito sin profundizar el endeudamiento de familias que ya muestran dificultades para afrontar sus obligaciones.