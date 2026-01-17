Golpe al bolsillo: la VTV subió un 21,8% y los autos particulares ya pagan casi $100.000

Desde este viernes 16 de enero, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense aumentó un 21,8%. El valor para vehículos particulares se elevó a $97.057, tras una actualización vinculada a los acuerdos paritarios del sector.

Por Alejo Pombo

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires registraron un incremento del 21,8% a partir de este viernes 16 de enero. El ajuste, formalizado mediante la resolución 369 del Boletín Oficial bonaerense, eleva la tarifa básica para vehículos livianos de los $79.640 vigentes desde julio pasado a un nuevo piso de $97.057,65.

El Ministerio de Transporte provincial explicó que la suba responde al esquema de actualización previsto en el pliego de concesión. Según la normativa, la tarifa básica del servicio debe equivaler al 7% del sueldo inicial de un operario categoría 1. Tras el último acuerdo paritario, que fijó dicho salario en $1.386.537,89, el valor del trámite se ajustó de manera automática.

El nuevo cuadro tarifario para enero de 2026 queda conformado de la siguiente manera:

Motos: $38.801,03

Vehículos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

Vehículos (más de 2.500 kg): $174.604,64

Remolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $58.201,54

Remolques y acoplados (más de 2.500 kg): $87.302,33

Cabe destacar que los vehículos de uso municipal, los bomberos y los propietarios con discapacidades motoras continúan exceptuados del pago del trámite.

Para realizar la verificación, los conductores deben solicitar turno exclusivamente a través del sitio oficial de la VTV bonaerense, donde deberán completar los datos de la patente, titular y contacto. Con este nuevo ajuste, el costo de circular en regla en la provincia suma una nueva presión sobre los costos de mantenimiento automotor, en un contexto de actualizaciones escalonadas que se mantienen desde hace dos años.