Caputo celebró el superávit de 2025: «Es la primera vez que se logra desde 2008»

El Sector Público Nacional cerró el 2025 con un superávit financiero de $1.453.819 millones, consolidando el «ancla fiscal» del Gobierno. El Palacio de Hacienda destacó que el resultado se obtuvo tras cumplir con todos los servicios de deuda y en un contexto de reducción de la presión impositiva.

Por Alejo Pombo

Por segundo año consecutivo, el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero, alcanzando la cifra de $1.453.819 millones al cierre de 2025. El resultado, que equivale aproximadamente al 0,2% del PBI, marca un hito en la historia económica reciente del país, siendo la primera vez desde 2008 que se encadenan dos ejercicios anuales con saldo positivo tras el pago de intereses de deuda.

El balance anual fue el producto de un superávit primario de $11.769.219 millones, lo que permitió cubrir el pago de intereses por $10.315.400 millones. Según el Ministerio de Economía, este logro consolida el programa de ajuste fiscal incluso frente a la estacionalidad del gasto en diciembre, mes que registró un déficit primario de $2.876.450 millones.

El ministro Luis Caputo subrayó que este ordenamiento de las cuentas públicas se dio en paralelo a una agresiva política de alivio fiscal. Desde 2024, la reducción de impuestos alcanzó más del 2,5% del PBI, incluyendo hitos como la eliminación del Impuesto PAIS, la quita del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y la baja de retenciones. En diciembre de 2025, se sumó una reducción adicional de derechos de exportación para los complejos de soja, trigo, maíz y girasol.

Desde el Palacio de Hacienda reafirmaron que el ancla fiscal es el pilar innegociable del programa económico, el cual ya se encuentra proyectado en el Presupuesto 2026. Caputo concluyó que la estabilidad fiscal y el crecimiento permitirán profundizar la devolución de recursos al sector privado mediante nuevas bajas impositivas, apuntando a un modelo de crecimiento basado en el equilibrio de las cuentas públicas.