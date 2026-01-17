Chevron llega a las estaciones de servicio de Dapsa: los detalles del acuerdo que sacude el mercado

Destilería Argentina de Petróleo S.A. (Dapsa) selló un acuerdo estratégico con la norteamericana Chevron para comercializar sus combustibles a nivel regional. El convenio busca potenciar la red de la compañía argentina mediante una propuesta competitiva y la expansión de su logística de abastecimiento.

Por Alejo Pombo

En una operación que sorprendió al mercado energético, Destilería Argentina de Petróleo S.A. (Dapsa), controlada por el holding Sociedad Comercial del Plata, anunció una alianza estratégica con la petrolera estadounidense Chevron. El acuerdo, centrado en la comercialización de combustibles en la región, busca replicar el modelo local de Dapsa a gran escala, integrando la logística de abastecimiento y commodities de la firma norteamericana.

El convenio establece un marco de cooperación donde ambas compañías evaluarán áreas adicionales de integración, con especial foco en fortalecer la logística y la presencia en mercados regionales. Según explicaron desde Dapsa, la iniciativa contempla condiciones comerciales diseñadas para captar nuevos operadores en países vecinos, apalancando la calidad de los combustibles de Chevron con la infraestructura operativa de la empresa argentina.

Con más de medio siglo de trayectoria, Dapsa cuenta actualmente con una red de 200 estaciones de servicio en el país y una infraestructura clave: una terminal portuaria en Dock Sud con capacidad para 140.000 metros cúbicos de almacenamiento. Además, la compañía lidera sectores específicos del mercado local, concentrando el 60% de la producción de grasas lubricantes y el 10% de los lubricantes generales.

Desde la empresa nacional destacaron que este vínculo con un jugador global de la talla de Chevron permitirá «acelerar la expansión del proyecto» y plasmar el potencial de una alianza que busca competitividad y estándares internacionales. El acuerdo no solo fortalece la posición de Dapsa frente a sus competidores locales, sino que abre la puerta a una integración logística sin precedentes mediante su conexión directa por oleoductos con las principales refinerías del país.