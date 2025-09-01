Franco Colapinto, cerca de los puntos en Países Bajos: “Carrera divertida”

El piloto argentino finalizó 11° en el Gran Premio de Zandvoort con Alpine. Estuvo muy cerca de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. En redes agradeció al equipo y se mostró confiado en que llegarán los resultados.

Por María Cruz*

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, donde finalizó en la undécima posición con el auto de Alpine, quedando al borde de sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

El piloto de Pilar, de 22 años, compartió en Instagram un mensaje tras la carrera disputada en el circuito de Zandvoort. “Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tannn cerca. En unos días otra oportunidad… 💪🏼👍🏼”, escribió junto a una serie de imágenes del fin de semana, entre ellas una con Lewis Hamilton.

Colapinto también destacó el trabajo de todo el equipo francés en su regreso tras el receso de verano: “Gracias a mis ingenieros, mecánicos por darlo todo y no bajar los brazos, ya van a venir los puntos!! 🫶🏼”, expresó.

El argentino, que acaba de cumplir un año de su debut en la Fórmula 1, mantiene la ilusión de seguir creciendo en la categoría y confía en que pronto podrá festejar su ingreso a la tabla de puntos.