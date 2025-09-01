Elecciones en la Provincia: quiénes buscan renovar su banca en la Legislatura bonaerense

El 7 de septiembre se elegirán 46 diputados y 23 senadores en la Provincia. Una veintena de legisladores intentará mantenerse en sus bancas o pasar de una cámara a otra. Será la primera vez que los comicios se realicen desdoblados de las elecciones nacionales.

Por María Cruz*

La Legislatura bonaerense se prepara para una renovación parcial en las elecciones del 7 de septiembre, en las que estarán en juego 46 bancas de Diputados y 23 del Senado provincial. Será la primera vez que los comicios se realicen en forma desdoblada de las nacionales, con fuerte expectativa por el futuro mapa político de la provincia más grande del país.

En la Cámara baja, buscarán continuar en sus bancas varios referentes de Unión por la Patria (UxP): Carlos Puglelli (2ª sección), Facundo Tignanelli y Ayelén Rasquetti (3ª), Juan Malpeli y Ariel Archanco (8ª), y Lucía Iañez junto a Alejandro Dichiara (6ª).

En el Senado, la camporista Sofía Vanneli intentará renovar desde otra sección electoral, al igual que Luis Vivona, que pasará de senador a candidato a diputado por la 4ª.

Del lado de La Libertad Avanza–PRO, buscan su reelección Florencia Retamoso (3ª), Nahuel Sotelo —secretario de Culto en uso de licencia— y Gustavo Coria (6ª). También van por un nuevo mandato Julieta Quintero Chasman (La Plata), María Paula Bustos (2ª, agrupación Hechos), y la radical Nazarena Mecías (Somos). Desde la izquierda, se postulan nuevamente Guillermo Pacagnini y Constanza Moragues.

Varios legisladores intentarán eludir la restricción de la ley que impide un tercer mandato consecutivo cambiando de cámara o de sección. Es el caso del senador Alejandro Rabinovich (5ª), que se postula ahora por la 2ª, y del diputado Matías Ranzini (2ª), que apunta a ocupar una banca en el Senado por la 4ª.

En paralelo, se despiden figuras históricas: entre los diputados de UxP dejan sus bancas Carlos “Cuto” Moreno, María Fernanda Bevilacqua, Fernanda Díaz, Susana González y Mariana Larroque. En el Senado, terminan su mandato Teresa García —que será candidata a diputada nacional—, Gustavo Soos, María Elena Defunchio, Daniela Viera, Pablo Obei, Gabriela Demaría, Walter Torchio y Eduardo “Bali” Bucca.

Del lado opositor, finalizan su período los senadores del PRO Aldana Ahumada, Christian Gribaudo, Yamila Alonso y la libertaria Daniela Reich, esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Con este recambio, el escenario bonaerense se encamina a una elección clave que definirá el equilibrio de fuerzas entre oficialismo, oposición y bloques emergentes en la Legislatura.

