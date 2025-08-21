MotoGP en Austria: hora y dónde ver en vivo la carrera del domingo

Este domingo 17 de agosto se corre la carrera del Gran Premio de Austria, la fecha 13 del Campeonato Mundial de MotoGP. La final será a las 9:00 (hora argentina) en el Red Bull Ring y se podrá ver por ESPN y Disney+.

Por María Cruz*

El Campeonato Mundial de MotoGP llega a su decimotercera cita de la temporada 2025 con el Gran Premio de Austria, en el tradicional Autódromo Red Bull Ring. Tras la clasificación y la Sprint Race del sábado, este domingo se corre la carrera principal que promete emociones fuertes.

El campeonato tiene como gran protagonista a Marc Márquez, que en su primera temporada con Ducati se mantiene como líder absoluto, mientras que Jorge Martin, vigente campeón, busca acortar distancia.

📅 Horario de la carrera – Domingo 17 de agosto

MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas (Argentina)

📺 Dónde ver en vivo

La competencia podrá seguirse en vivo en Argentina por ESPN y por streaming en Disney+. También estará disponible en plataformas digitales como Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.