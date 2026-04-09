Fijaron el 28 de abril para imputar al ex ministro Anzulovich por enriquecimiento ilícito

El ex ministro de Desarrollo Social Nicolás Anzulovich será imputado por enriquecimiento ilícito el 28 de abril, en una causa que comenzó con la viralización de una foto que lo mostraba con una moto KTM arriba de una camioneta frente a una concesionaria, seguida del descubrimiento de una flota de vehículos de lujo y una vivienda en un barrio privado difícilmente explicables con su sueldo de ministro. La investigación abarca registros bancarios, bienes y la posibilidad de que parte del patrimonio haya sido registrado a través de terceros.

El ex ministro de Desarrollo Social de Alberto Rodríguez Saá, Nicolás Anzulovich, tiene fecha de audiencia de formulación de cargos: el 28 de abril a las 10. La Justicia provincial la fijó tras el pedido de la Fiscalía de Instrucción y representa el paso clave en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública entre 2019 y 2023.

Todo comenzó con una foto que se viralizó: Anzulovich exhibiendo una moto KTM arriba de una camioneta Ford Maverick en la puerta de una concesionaria de San Francisco, Córdoba. Lo que siguió fue peor: se conoció la flota de SUV y camionetas que integraban su colección y una lujosa vivienda en el exclusivo barrio privado «Refugio en el Lago» de La Florida. La brecha entre lo que un ministro provincial cobra y ese nivel de vida fue el disparador de la denuncia, presentada en junio de 2023 por Alicia Noemi Toribio, trabajadora del Plan de Inclusión Social, a la que luego se sumó la Fiscalía de Estado como querellante ya bajo el gobierno de Poggi.

La investigación reconstruyó la evolución patrimonial de Anzulovich a través de registros bancarios, movimientos financieros, bienes registrables y documentación fiscal. Uno de los ejes es el desfasaje entre sus ingresos declarados y los bienes que se le atribuyen. Un detalle que agrega complejidad: Anzulovich es casado con la ex senadora nacional Eugenia Catalfamo, y la fiscalía no descarta que parte del patrimonio haya sido registrado a través de terceros. El 28 de abril definirá su situación procesal formal.