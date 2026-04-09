79 héroes puntanos que volvieron de Malvinas y ahora tienen su libro

A días del 44° aniversario de la guerra, San Luis tuvo su propio acto de memoria en papel: la presentación del libro «Malvinas, el legado», una obra que reúne los testimonios de los 79 veteranos de la provincia que combatieron en las Islas Malvinas entre abril y junio de 1982. El acto se realizó en el Centro Cívico de la ciudad de San Luis y convocó a ex combatientes, familiares, autoridades provinciales y público en general.

La obra nació de un trabajo de investigación y entrevistas a cada uno de los veteranos que regresaron, recogiendo sus voces, sus recuerdos del combate, el regreso, la reinserción y lo que la guerra dejó en sus vidas. El periodista Julián Pampillón, quien firmó y describió la presentación como un momento de profunda emoción, con veteranos que por primera vez contaron en público detalles que habían guardado durante décadas.

El libro llega en una semana especialmente cargada de memoria: el 2 de abril San Luis realizó un desfile central con veteranos, vigilia y actos en toda la provincia. La publicación de «Malvinas, el legado» suma una dimensión permanente a ese ejercicio de memoria, que ahora podrá circular en las escuelas, las bibliotecas y los hogares puntanos. Para muchos de los 79 protagonistas, el libro es también un legado para sus hijos y nietos: la guerra contada con sus propias palabras.