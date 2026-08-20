Fiesta xeneize en Paraguay: Boca aplastó a Recoleta

Boca goleó 4-0 a Recoleta en Asunción y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco marcaron los goles. El Xeneize cerró la serie con un contundente 7-1 global y ahora espera rival entre San Pablo y Bolívar.

Boca goleó este martes 4-0 a Recoleta de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cerró la serie con un contundente 7-1 global.

El Xeneize había ganado 3-1 el partido de ida disputado en Buenos Aires y llegó a Paraguay con una ventaja que le permitió manejar el desarrollo. Esta vez, además, resolvió prácticamente la clasificación durante el primer tiempo.

Ascacíbar abrió el marcador a los 29 minutos, luego de aprovechar un centro de Lautaro Blanco que la defensa paraguaya no consiguió despejar. El mediocampista volvió a ser importante después de haber marcado también en el partido de ida.

A los 42 minutos apareció Villa para marcar el 2-0. El colombiano, que había comenzado como titular, convirtió así su primer gol desde su regreso a Boca y amplió una ventaja que ya parecía definitiva.

Recoleta tuvo algunas aproximaciones durante la primera etapa, pero Álvaro Montero respondió cuando fue exigido. Boca, en cambio, encontró espacios con frecuencia y pudo haber ampliado antes del descanso.

El tercer tanto llegó apenas comenzado el complemento. A los 49 minutos, Merentiel recibió dentro del área, dejó atrás a un defensor y definió con una vaselina para establecer el 3-0 y terminar de liquidar la serie.

Con el resultado resuelto, Arruabarrena aprovechó para administrar los minutos de algunos titulares y darle rodaje a otros futbolistas. Entre ellos estuvieron el ecuatoriano Enner Valencia, que hizo su debut con la camiseta de Boca, y el juvenil Facundo «Jagger» Herrera.

El cuarto llegó a los 77 minutos y fue obra de Velasco. El mediocampista recibió sobre la derecha y sacó un potente remate al primer palo que se metió en el ángulo del arco defendido por Nelson Ferreira.

Boca terminó así una serie que había comenzado con un golpe temprano de Recoleta en la ida, pero que logró dar vuelta con una ráfaga de goles en el segundo tiempo. En la revancha, mostró superioridad desde el comienzo y no dejó lugar para una reacción paraguaya.

Ahora, el conjunto argentino espera rival para los cuartos de final. Saldrá del cruce entre San Pablo y Bolívar, que había terminado 1-1 en el encuentro de ida.

El triunfo también permitió cerrar una noche casi perfecta para Boca: goleada, arco en cero, clasificación y minutos para dos incorporaciones, en un estadio Defensores del Chaco que tuvo una fuerte presencia de hinchas xeneizes.