Karina Milei puso en marcha la visita de León XIV

El Gobierno y la Iglesia comenzaron a coordinar la visita de León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. El Papa recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones multitudinarias y un operativo de seguridad que ya empezó a diseñarse.

El Gobierno nacional y la Iglesia comenzaron este martes a coordinar formalmente la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. La primera reunión de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita se realizó en la Casa Rosada y fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Del encuentro participaron representantes de la Iglesia, ministros del Gabinete nacional y funcionarios del Gobierno porteño. La agenda incluyó aspectos vinculados con la organización, la logística y la seguridad del primer viaje apostólico de León XIV a Sudamérica.

Según confirmó oficialmente el Vaticano el 5 de agosto, el Pontífice realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En el tramo argentino visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita tendrá una duración de cuatro días en el país y será parte de una gira de 11 días por tres naciones sudamericanas. En total, León XIV recorrerá diez ciudades durante su viaje: tres en Uruguay, tres en Argentina y cuatro en Perú.

Por la Iglesia participaron de la reunión el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.

García Cuerva destacó el carácter nacional de la visita y remarcó que el objetivo es trabajar de manera coordinada entre las autoridades civiles y religiosas. También señaló que el operativo de seguridad estará a cargo del Gobierno nacional, con articulación junto a las fuerzas provinciales.

Del lado del Ejecutivo estuvieron los ministros Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. También participaron funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales desafíos será organizar los operativos para las actividades multitudinarias previstas durante la estadía del Pontífice. Desde la Iglesia anticiparon que habrá celebraciones masivas en Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Por ahora no se anunció un feriado nacional especial por la visita. Jurcinovic aclaró que ese tema no fue abordado durante la primera reunión de coordinación.

La Cancillería tendrá un papel central en la articulación con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina, mientras que Nación y las autoridades porteñas deberán avanzar en los aspectos relacionados con seguridad, tránsito y logística.

La visita tendrá además un significado particular para la Argentina por tratarse del país de origen del papa Francisco, fallecido en abril de 2025. León XIV llegará al país durante la segunda etapa de su primer viaje apostólico a Sudamérica desde su elección como Pontífice.

El programa detallado de actividades todavía no fue difundido por la Santa Sede y será comunicado más adelante. La agenda definitiva permitirá conocer los horarios, lugares de las celebraciones y encuentros que mantendrá León XIV durante sus cuatro días en territorio argentino.