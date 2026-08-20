Investigan un posible intercambio de bebés en un hospital tucumano

Una pareja denunció que esperaba una nena pero recibió un varón en un hospital de Tucumán. La Justicia ordenó estudios genéticos a cinco recién nacidos para determinar si hubo una confusión o un posible intercambio de bebés. El hospital reconoció una falla en la identificación.

Una pareja denunció que el Hospital Regional de Concepción, en Tucumán, les entregó un bebé varón cuando esperaban una nena y la Justicia ordenó realizar pruebas de ADN a cinco recién nacidos para determinar si hubo una confusión de identidades. El episodio ocurrió el viernes 14 de agosto y derivó en una investigación judicial y administrativa.

La madre, de 23 años, había sido sometida a una cesárea de urgencia cerca del mediodía debido a una bradicardia fetal. Por tratarse de un nacimiento de riesgo, el recién nacido fue trasladado al área de Neonatología.

Cuando la pareja recibió al bebé en la habitación, la criatura estaba vestida con ropa rosa y tenía las orejas perforadas. Los padres habían recibido durante el embarazo distintos estudios que indicaban que esperaban una nena.

La sospecha surgió cuando intentaron cambiarle el pañal y descubrieron que se trataba de un varón. Inmediatamente comunicaron la situación a las autoridades del hospital y realizaron una denuncia para establecer qué había ocurrido.

Ante la posibilidad de que se hubiera producido un error en la identificación, el fiscal Gerardo Salas y el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez ordenaron estudios genéticos sobre cinco bebés nacidos aproximadamente durante la misma franja horaria.

Las otras cuatro madres involucradas aceptaron voluntariamente la realización de los análisis. Las muestras fueron tomadas el sábado 15 de agosto por especialistas del Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), bajo supervisión judicial.

El objetivo de los estudios es determinar la filiación de cada recién nacido y establecer si se trató de un error en la identificación dentro del hospital o si efectivamente existió un intercambio de bebés.

Desde el Hospital Regional de Concepción reconocieron que se produjo un error al informar el sexo del recién nacido y confirmaron que el niño nació a las 11:45, con un peso de 3,350 kilos. La institución también abrió una investigación interna para determinar cómo ocurrió la falla.

El establecimiento depende del sistema público de salud de Tucumán y funciona como una de las maternidades centradas en la familia de la provincia. El Ministerio de Salud tucumano cuenta, además, con capacitación específica para el personal encargado de la identificación de recién nacidos.

La investigación deberá determinar ahora si el inconveniente quedó limitado a una equivocación en el registro del sexo del bebé o si existió una falla más grave en el protocolo de identificación de los recién nacidos.

Mientras se esperan los resultados de ADN, la Justicia mantiene abiertas ambas hipótesis y busca reconstruir paso a paso qué ocurrió durante las horas posteriores a los nacimientos.