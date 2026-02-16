Fianza de USD 130.000: «Quique» Felman salió de la cárcel pero deberá declarar en Las Vegas

Tras pagar una fianza de 130.000 dólares, el periodista Enrique «Quique» Felman recuperó su libertad en Miami luego de 13 días de detención. El cronista está en el centro de una investigación por lavado de activos que utilizaba cuentas personales en el casino Resort World de Las Vegas. El esquema incluía un «tarifario» para futbolistas que iba desde los 3.000 hasta los 75.000 dólares por participar en sesiones de juego controladas y bajo estrictas normas de conducta.

Por Alejo Pombo

La libertad de Enrique «Quique» Felman tiene un precio inicial de 130.000 dólares. Esa fue la cifra que el periodista debió desembolsar este sábado para abandonar la prisión en Miami, donde permanecía recluido desde el pasado 2 de febrero. Sin embargo, su situación procesal en los Estados Unidos está lejos de resolverse: el próximo martes deberá comparecer ante los tribunales de Nevada para explicar su vínculo con una deuda millonaria en el casino Resort World de Las Vegas y su rol en una presunta ingeniería de blanqueo de capitales.

La investigación ha comenzado a filtrar detalles sobre la logística de esta red de captación. Según información difundida en el programa LAM y en la pantalla de América, la organización funcionaba con un esquema de reclutadores que «apretaban» a las figuras del deporte con la urgencia de pasajes y trámites de visa. Una vez en Las Vegas, los jugadores —incluyendo exintegrantes de la Selección Nacional— recibían un pago por su «presencia» que variaba según su fama: desde un piso de USD 3.000 para jugadores de menor perfil hasta sumas de USD 75.000 para las estrellas consagradas.

El modus operandi obligaba a los participantes a actuar como meros ejecutores de órdenes externas. Las cuentas en el casino eran personales, pero el dinero no les pertenecía. El reglamento interno de la organización prohibía el consumo de alcohol y exigía una conducta impecable ante las cámaras de seguridad para no alertar sobre la maniobra de «limpieza» de fichas.

Felman, quien había viajado originalmente a Florida para celebrar el cumpleaños de 15 de su hija, se encuentra ahora bajo vigilancia judicial mientras la justicia estadounidense rastrea la lista de deportistas que prestaron su nombre y sus cuentas para estas operaciones. El caso amenaza con generar un efecto dominó que podría alcanzar a nombres rutilantes del fútbol local que, atraídos por pagos rápidos en dólares, habrían quedado atrapados en un engranaje de criminalidad financiera internacional.