Falta de medicación oncológica afecta a paciente en San Luis

Una familia de Candelaria, San Luis, denunció la falta de entrega de medicamentos oncológicos para una paciente que espera tratamiento desde febrero. Reclaman demoras administrativas y urgentes respuestas de los sistemas de salud provincial y nacional.

Una familia de la localidad de Candelaria, en la provincia de San Luis, denunció la falta de acceso a medicamentos oncológicos de alto costo para el tratamiento de Ana Noemí Amaya, quien padece cáncer y espera la provisión de una medicación específica desde el mes de febrero.

Se trata de Pembrolizumab (100 ml en ampolla) y Axitinib en comprimidos, fármacos indicados para su tratamiento, cuya entrega —según el reclamo— no ha sido concretada a pesar de reiteradas gestiones administrativas y pedidos de ampliación de historia clínica.

El caso fue visibilizado por su hijo, Agenor Leyes, quien describió una situación marcada por la incertidumbre y la falta de respuestas tanto de organismos nacionales como provinciales.

“Hace un mes atrás a mi mamá le realizaron una quimioterapia de la droga que estamos solicitando gracias a la donación de un paciente que ya no la necesitaba. Luego de eso, no pudimos conseguir más”, explicó en declaraciones a medios locales.

Según el testimonio, desde ese momento la paciente continúa con controles médicos, pero sin acceso regular a la medicación necesaria para continuar el tratamiento.

La familia sostiene que existe una problemática más amplia vinculada a la provisión de medicamentos oncológicos, con demoras y faltantes que afectan a múltiples pacientes en la provincia.

“Nos tienen a las vueltas y juegan con la salud de la gente; la salud de la Provincia le tira la pelota a Nación, y Nación hace lo mismo con la Provincia”, afirmó Leyes, al reclamar una respuesta urgente.

El reclamo expone las dificultades de acceso a tratamientos de alto costo en el sistema de salud pública, en un contexto en el que familias de pacientes oncológicos denuncian demoras en la entrega de fármacos esenciales.

Desde el entorno de la paciente remarcan la urgencia del caso y piden una solución inmediata que garantice la continuidad del tratamiento médico.