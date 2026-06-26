Confuso episodio en San Luis: un muerto y policías heridos

Un hombre de 32 años murió tras un violento episodio en el barrio 131 Viviendas de San Luis. La Policía intervino luego de un llamado al 911 y dos efectivos resultaron heridos durante la reducción del sujeto.

Un hombre de 32 años murió durante la madrugada de este viernes tras un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio 131 Viviendas de la ciudad de San Luis, en un hecho que también dejó a dos efectivos policiales heridos y que es investigado por la Justicia.

Según informó el Ministerio de Seguridad provincial, la intervención policial se inició tras un llamado al sistema de emergencias 911 por una situación de disturbios en el domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un policía que se encontraba de franco de servicio ya había intervenido previamente al escuchar gritos y ruidos provenientes de la vivienda lindante a la suya.

De acuerdo con el relato del agente, el hombre se encontraba en un estado de fuerte alteración, rompiendo vidrios de su vivienda y provocándose lesiones, mientras su familia solicitaba asistencia policial.

Ante esa situación, el personal policial intentó contenerlo hasta la llegada de los móviles, en un contexto de alta agresividad, según el informe oficial.

El Ministerio de Seguridad indicó que los efectivos lograron reducir al hombre con el objetivo de resguardar su integridad y permitir su asistencia médica.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (Sempro), cuyo personal inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 40 minutos, sin éxito. Finalmente, se constató el fallecimiento del hombre.

Como consecuencia del operativo, dos policías resultaron lesionados: uno con heridas en los dedos de una mano y otro con una mordedura en el antebrazo izquierdo, por lo que debieron recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Seccional Sexta, la División Homicidios y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial competente, que deberá establecer las causas del deceso y la dinámica completa de la intervención policial.