Fábricas paralizadas y caída del consumo golpean al sector textil de San Luis

La industria textil de San Luis atraviesa una fuerte crisis marcada por despidos, suspensiones y caída del consumo. El gremio SETIA alertó sobre el impacto de las importaciones y el desplome productivo nacional del 33,2%.

La crisis de la industria textil volvió a profundizarse en San Luis, donde empresas del sector comenzaron a aplicar despidos, suspensiones y paradas técnicas en medio de una fuerte caída del consumo y el avance de las importaciones. La situación fue advertida por el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines, que alertó sobre el deterioro productivo y laboral en distintas plantas de la provincia.

Desde el gremio señalaron que la combinación entre el desplome de las ventas, el aumento de los costos operativos y la pérdida del poder adquisitivo generó un escenario crítico para las fábricas textiles radicadas en el distrito.

“La demanda cayó a niveles mínimos históricos”, indicaron desde SETIA al describir el fuerte sobrestock acumulado en depósitos y centros de distribución.

La preocupación también crece por el impacto de la apertura de importaciones y la competencia de productos del exterior, especialmente en pequeñas y medianas empresas que enfrentan elevadas tasas de financiamiento y presión tributaria.

Una de las firmas alcanzadas por el ajuste es Dietex, que ya inició recortes de personal y suspensiones temporales debido a la paralización de pedidos de sus principales clientes.

Según explicaron fuentes sindicales, varias de esas empresas proveedoras se encuentran vinculadas a sectores afectados por el freno de la obra pública y la desaceleración económica.

Para evitar cierres definitivos, otras compañías del parque industrial puntano implementaron medidas de emergencia como adelanto de vacaciones, reducción de turnos y paradas técnicas.

El escenario local refleja además la compleja situación que atraviesa la industria textil a nivel nacional.

De acuerdo con datos sectoriales difundidos en las últimas semanas, la producción textil registró una caída interanual del 33,2%, uno de los retrocesos más pronunciados de los últimos años.

La baja actividad obligó a numerosas plantas a operar con niveles mínimos de capacidad instalada y encendió alarmas sobre el sostenimiento del empleo formal en el sector.

Desde SETIA advirtieron que, sin políticas destinadas a reactivar el mercado interno y equilibrar las condiciones de competencia frente a los productos importados, la crisis podría profundizarse durante el segundo semestre.

El sindicato sostuvo además que el deterioro del consumo continúa impactando directamente sobre una de las industrias más intensivas en mano de obra del país.

Mientras tanto, trabajadores y empresarios observan con preocupación el futuro inmediato de un sector históricamente clave para la economía de San Luis.