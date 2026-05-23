Milei anunció una baja gradual de retenciones para el campo

Javier Milei anunció una baja de retenciones para la soja, el trigo y la cebada, además de eliminar impuestos para sectores industriales. El Presidente defendió el rumbo económico, celebró el respaldo del FMI y prometió seguir reduciendo la carga tributaria.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una reducción de retenciones para la soja, el trigo y la cebada, además de la eliminación de impuestos para sectores industriales como el automotriz, petroquímico y de maquinaria. Lo hizo durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El mandatario explicó que las retenciones a la soja comenzarán a bajar desde enero de 2027, con reducciones mensuales de entre un cuarto y medio punto porcentual, en función de la evolución de la recaudación y con proyección hasta 2028.

En paralelo, confirmó que las alícuotas para el trigo y la cebada descenderán del 7,5% al 5,5% a partir de junio.

También anunció que desde julio quedarán en cero las retenciones para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria agrícola hasta mediados de 2027.

“El cronograma será publicado por el Ministerio de Economía en los próximos días”, señaló Milei ante empresarios y representantes del sector agroexportador.

Durante su discurso, el Presidente volvió a defender el rumbo económico del Gobierno y prometió continuar con la reducción de impuestos.

“Vamos a seguir bajando retenciones, achicando el tamaño del gasto público para devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”, sostuvo.

Además, insistió con uno de los principales conceptos de su gestión: “Que se achique el Estado y se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y más prosperidad”.

Milei también aprovechó la exposición para celebrar la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional de la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina, que habilitó un desembolso de USD 1.000 millones.

“Parece que los tipos que hacen las cuentas en serio ven que este programa es mucho más consistente que los que quieren que a la Argentina le vaya mal”, afirmó.

En otro tramo del discurso, el jefe de Estado destacó la desaceleración de la inflación y los datos de actividad económica difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que mostraron una mejora en marzo.

El Presidente también hizo referencia a la sesión legislativa del miércoles en la Cámara de Diputados y celebró la aprobación de proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos la denominada Ley Hojarasca.

“Le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso”, expresó Milei en tono desafiante.

El anuncio fue seguido con atención por el sector agropecuario, que desde hace meses reclamaba señales concretas sobre una reducción de la presión tributaria en medio de la caída de precios internacionales y las dificultades climáticas que afectaron distintas campañas.

La baja de retenciones aparece además como una de las principales apuestas del Gobierno para incentivar exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y consolidar el superávit comercial.