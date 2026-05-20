Desbarataron un bunker narco en Villa Mercedes y secuestraron 130 dosis de cocaína

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina en una vivienda del barrio Eva Perón II. Además de las dosis de cocaína listas para la venta, secuestraron dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares.

La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas en la ciudad de Villa Mercedes y detuvo a un hombre acusado de comercializar cocaína al menudeo. Durante el operativo, los efectivos secuestraron 130 dosis de droga preparadas para la venta, además de dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA en el marco de una causa vinculada al narcotráfico y supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según informó la fuerza federal, la investigación comenzó a partir de tareas de inteligencia realizadas por personal de la División Unidad Operativa Federal Villa Mercedes, que permitió identificar una vivienda ubicada sobre calle Profesor Hamann, en el barrio Eva Perón II, donde presuntamente funcionaba un bunker de venta de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo de Juan Carlos Nacul, ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al principal sospechoso y secuestraron 130 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, municiones calibre 32, una suma de dinero en efectivo que sería producto de la venta de droga, siete teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

Tanto el detenido como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.