Docentes cuestionaron el nuevo adicional salarial y reclamaron paritarias en San Luis

Los sindicatos cuestionaron el decreto que creó un adicional de $125 mil atado a la asistencia perfecta para docentes de Inicial y Primario. Reclaman que la suma sea incorporada al salario básico y denunciaron falta de paritarias.

El Frente Gremial Docente de San Luis rechazó el decreto del Gobierno provincial que creó un adicional salarial vinculado al presentismo para parte del sector educativo y reclamó que los $125 mil anunciados sean incorporados al salario básico de toda la docencia. Además, exigió la apertura de paritarias y advirtió que la medida representa un retroceso en materia de derechos laborales.

La postura fue expresada durante una conferencia de prensa realizada este lunes por representantes de Sadop, UTEP, AMET, ASDE y UDA, quienes coincidieron en señalar que el nuevo adicional no constituye una recomposición salarial genuina, sino un premio condicionado a la asistencia perfecta.

Los gremios también cuestionaron que el beneficio alcance únicamente a docentes de nivel Inicial y Primario que estén frente a alumnos, dejando afuera a trabajadores de otros niveles, modalidades y funciones dentro del sistema educativo.

Uno de los dirigentes que encabezó las críticas fue Juan Accornero, quien calificó el decreto como “discriminatorio” y “antiestatutario”. Según sostuvo, la medida afecta especialmente a las mujeres docentes, ya que la mayoría del personal alcanzado pertenece al nivel Inicial y Primario.

“Este decreto otorga una suma fija solo para maestras de nivel inicial y primario frente a alumnos. El 100% de las maestras de inicial son mujeres”, expresó.

El dirigente también cuestionó el regreso de mecanismos ligados al presentismo, que el sector docente había eliminado hace más de veinte años. “En 2004 logramos sacar este tipo de presentismo o ítem aula que ahora el gobernador le copia a Mendoza”, afirmó.

Además, advirtió que numerosas licencias habituales no fueron contempladas dentro de las excepciones para mantener el cobro del adicional. “La docente que tiene que acompañar a un hijo o llevar a un familiar al médico pierde esos $125 mil porque el decreto no lo contempla”, señaló.

Accornero sostuvo además que el problema de fondo sigue siendo el deterioro del salario básico docente. “Hoy tenemos un básico de $244 mil, el más bajo de los últimos 40 años de democracia”, aseguró.

Por eso, el Frente Gremial reclamó que el monto anunciado sea incorporado al sueldo básico y alcance a toda la docencia provincial. “Es necesario sanear el recibo de sueldo docente y dignificar al trabajador con un salario digno”, planteó.

Desde UDA, Jorge Lazarini consideró que la medida implica “menos dignidad” para los trabajadores de la educación y alertó sobre las consecuencias sanitarias que podría generar durante el invierno.

“Muchos docentes van a ir enfermos por necesidad para no perder estos pesos. Eso también afecta a los alumnos”, sostuvo.

El dirigente además criticó la falta de diálogo del Ejecutivo provincial y recordó promesas incumplidas sobre la convocatoria a paritarias. “El gobernador prometió negociación salarial antes del 11 de junio de 2023 y no cumplió”, afirmó.

Por su parte, Carlos Peralta, de UTEP, comparó la medida con políticas salariales implementadas a fines de los años noventa y alertó sobre su impacto futuro en jubilaciones y en el financiamiento de la obra social docente.

“Sabemos cuáles son las consecuencias de estas sumas: salarios pobres, jubilaciones de pobreza y desfinanciamiento de la obra social”, advirtió.

Desde ASDE, Diego Scriboni recordó que aún persisten reclamos salariales sin resolver dentro del sistema educativo, especialmente en el Instituto de Formación Docente, donde —según denunció— existen liquidaciones incorrectas desde hace más de un año.

En tanto, Darío Lobos, de AMET, cuestionó que el decreto excluya a numerosos trabajadores de la educación, como docentes secundarios, preceptores, auxiliares y personal de escuelas especiales.

El decreto N° 3864 creó el adicional remunerativo no bonificable “Enseñanza en aula”, destinado exclusivamente a docentes de nivel Inicial y Primario con presencia física frente a alumnos. El monto previsto para el cargo testigo de Maestro de Grado es de $125 mil y se liquida de manera proporcional según la carga horaria.

Para acceder al beneficio, los docentes deben cumplir asistencia efectiva durante todos los días hábiles del mes y sostener el dictado regular de clases. Solo se contemplan excepciones limitadas, como determinadas licencias médicas y maternidad.

Para los gremios, el esquema constituye un nuevo sistema de presentismo bajo otra denominación y no una verdadera recomposición salarial, por lo que insistieron en la necesidad de abrir una mesa paritaria urgente para discutir salarios y condiciones laborales.