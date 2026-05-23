Jubilados y trabajadores protestaron frente al PAMI de San Luis por recortes

Jubilados y trabajadores del PAMI realizaron una protesta en San Luis para denunciar falta de pagos, recortes en prestaciones y demoras en insumos médicos. También reclamaron mejoras salariales y mayor participación de los afiliados en el organismo.

Trabajadores del PAMI y jubilados afiliados protagonizaron este miércoles una nueva jornada de protesta frente a la sede central del organismo en San Luis, en rechazo al ajuste, la falta de pagos a prestadores y el deterioro de las prestaciones médicas.

La movilización fue acompañada por la Asociación de Trabajadores del Estado e incluyó una asamblea abierta y un “mate cocido solidario” sobre la vereda del edificio ubicado en calle San Martín 261.

Los manifestantes aclararon que la protesta se desarrolló sin interrumpir la atención al público, aunque remarcaron que la situación interna del organismo atraviesa un escenario “crítico”.

Entre los principales reclamos, denunciaron demoras en la entrega de pañales, prótesis, audífonos y elementos de ortopedia, además de la suspensión o reducción de servicios en farmacias, ópticas y atención odontológica.

Según indicaron desde el sector gremial, muchas de esas dificultades están vinculadas a retrasos en los pagos a prestadores médicos y proveedores.

“El acceso a prestaciones esenciales está cada vez más restringido”, señalaron trabajadores y afiliados durante la jornada de protesta.

La crisis también impacta en la atención médica cotidiana de los jubilados.

“Hay jubilados que no pueden comer. Tienen cuatro o cinco remedios recetados y deben elegir cuál tomar para que les alcance para la comida”, expresó una de las manifestantes presentes en la movilización.

Otro de los puntos que genera preocupación es la renuncia de médicos de cabecera debido a los atrasos arancelarios y las dificultades para sostener la prestación de servicios bajo las actuales condiciones.

Además, denunciaron que varias ópticas comenzaron a trabajar con cupos limitados por la falta de pagos y la reducción de cobertura.

Desde las organizaciones sociales y sindicales cuestionaron además el funcionamiento del organismo y reclamaron mayor participación de los afiliados en las decisiones vinculadas a la obra social.

“El PAMI es de los jubilados y lo tienen que manejar los jubilados también”, sostuvieron durante la protesta.

Por su parte, los trabajadores del organismo sumaron reclamos salariales y denunciaron precarización laboral y pérdida del poder adquisitivo.

Las protestas frente a la sede del PAMI en San Luis se repiten semanalmente y forman parte de un plan de lucha que, según adelantaron desde ATE, podría profundizarse si no aparecen respuestas oficiales.

La situación refleja además un escenario de creciente tensión en distintas delegaciones del país, donde gremios y afiliados vienen advirtiendo sobre dificultades en la cobertura médica y el funcionamiento de prestaciones esenciales.