Valle del Conlara: confirmaron los vuelos a Buenos Aires para noviembre

El Aeropuerto Internacional Valle del Conlara mantendrá sus vuelos con Aeroparque durante noviembre, con frecuencias los jueves y domingos. Los servicios llegarán a las 21:40 y partirán a las 22:10, excepto el domingo 29, cuando operarán más tarde.

El Aeropuerto Internacional Valle del Conlara mantendrá durante noviembre de 2026 sus vuelos regulares con el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. El cronograma difundido por el Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA) contempla dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, con una modificación horaria prevista para el último día de operaciones del mes.

En las fechas habituales, el vuelo AR1594, procedente de Aeroparque, arribará a las 21:40, mientras que el AR1595 partirá desde el Valle del Conlara hacia Buenos Aires a las 22:10.

El servicio operará los días 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 y 26 de noviembre, además del domingo 29, cuando regirá un horario especial.

Ese último día, el arribo del vuelo procedente de Aeroparque está previsto para las 23:05 y la partida hacia Buenos Aires para las 23:35.

Desde el organismo recomendaron a los pasajeros verificar los horarios antes de viajar, ya que la programación puede sufrir modificaciones o cancelaciones.

Para realizar consultas, se puede contactar al EDA al teléfono 2664-452000, interno 4106, o escribir a aeropuertodelconlara@gmail.com.