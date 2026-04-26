Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras un tiroteo: el sospechoso tenía escopeta, pistola y varios cuchillos

Trump fue evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo en el vestíbulo del Washington Hilton. El sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, ingresó con escopeta, pistola y cuchillos y disparó contra el Servicio Secreto. Un agente fue baleado en el chaleco; Trump resultó ileso.

Donald Trump fue evacuado de urgencia este sábado por la noche del Hotel Washington Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que un hombre armado irrumpiera en el vestíbulo del edificio y abriera fuego contra un puesto de control de seguridad. El presidente resultó ileso. Un agente uniformado del Servicio Secreto recibió un impacto en el chaleco y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro. El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, oriundo de California.

Las autoridades determinaron que Allen estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, e «intercambió disparos» con agentes del orden cuando fue interceptado, según declaró el jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll. Los disparos se produjeron cuando la velada apenas comenzaba: los asistentes comían una entrada cuando los agentes irrumpieron en el salón de baile y ordenaron a todos tirarse al suelo. Periodistas con trajes de gala y esmoquin se agacharon junto a las mesas mientras el vino salpicaba los manteles blancos. Testigos reportaron haber escuchado entre cinco y ocho disparos.

Los investigadores obtuvieron escritos del atacante que revelan una ideología contraria a la administración Trump y comentarios contra funcionarios del gobierno. Trump señaló además que los textos incluían referencias contra los cristianos y que un familiar del sospechoso había presentado una denuncia ante las autoridades con anterioridad.

La fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que Allen será imputado por dos cargos: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. El sospechoso comparecerá ante el tribunal este lunes.

Trump y Melania fueron trasladados a la Casa Blanca. Una hora después del incidente, el presidente publicó en Truth Social: «Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que el show continúe.» Luego, en una conferencia de prensa, calificó al agresor de «aspirante a asesino» y prometió repetir la cena «en 30 días, más grande y mejor.»

El FBI trabaja en la hipótesis del «lobo solitario» para determinar si Allen actuó solo o formó parte de una conspiración más amplia. Entre los evacuados se encontraban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y el director del FBI Kash Patel. Era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales en su segundo mandato.

El rey Carlos III, que tiene prevista una visita de Estado de cuatro días a Estados Unidos a partir del martes, expresó su alivio por que el presidente y los demás asistentes resultaran ilesos. El Palacio de Buckingham confirmó que se evalúan posibles ajustes en la agenda de la visita real ante el clima de seguridad.

Desde Buenos Aires, el presidente Javier Milei publicó un comunicado en el que celebró que Trump y Melania salieran ilesos y calificó al sospechoso de «terrorista», al tiempo que condenó «la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo.»