El MetLife espera a Messi para escribir el último gran capítulo de su historia

Diez años después de anunciar su renuncia a la Selección en el MetLife Stadium, Lionel Messi volverá a ese escenario para disputar la final del Mundial 2026 ante España. El capitán argentino tendrá la oportunidad de transformar el recuerdo más doloroso de su carrera en una nueva página dorada.

Lionel Messi volverá a pisar el MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, exactamente diez años después de protagonizar en ese mismo escenario uno de los momentos más duros de su carrera: el anuncio de su renuncia a la Selección argentina tras perder la final de la Copa América Centenario ante Chile. Hoy, con una historia completamente distinta, el capitán albiceleste tendrá la oportunidad de convertir aquel lugar de tristeza en el escenario de una nueva conquista mundial.

El 26 de junio de 2016, Argentina igualó 0-0 con Chile y cayó 4-2 en la definición por penales. Messi falló el primer remate de la serie y, minutos después, sorprendió al mundo con una frase que quedó grabada para siempre: «Ya está. Se terminó para mí la Selección». Aquella derrota significó la cuarta final perdida con la camiseta argentina y profundizó un clima de fuertes cuestionamientos hacia el rosarino.

La decisión, sin embargo, duró apenas unas semanas. Tras el respaldo masivo de hinchas, futbolistas y dirigentes, Messi regresó a la Selección para disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Desde entonces comenzó la etapa más exitosa de su carrera con la Albiceleste.

Con Lionel Scaloni como entrenador, el capitán conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de consolidarse como el máximo referente de una generación que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial. Ahora buscará sumar una nueva estrella y convertirse en bicampeón del mundo.

La final del domingo tendrá un fuerte valor simbólico. Será el primer partido oficial que Argentina vuelva a disputar en el MetLife desde aquella noche de 2016 y el escenario ofrecerá a Messi la posibilidad de cerrar un círculo que parecía imposible de imaginar hace una década.

A sus 39 años, el rosarino llega como una de las grandes figuras del Mundial 2026. Fue determinante en el camino hacia la final, con participaciones decisivas frente a Inglaterra en semifinales y liderazgo dentro de un equipo que buscará su cuarta Copa del Mundo.

Más allá del resultado frente a España, el regreso al MetLife representa una de las historias más emblemáticas de la carrera de Messi. El estadio donde creyó que su vínculo con la Selección había terminado puede convertirse ahora en el escenario de una nueva consagración y en otro capítulo inolvidable de una trayectoria que cambió para siempre la historia del fútbol argentino.