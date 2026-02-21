Escándalo Real: Arrestaron a Andrew Mountbatten-Windsor por filtrar secretos de Estado a Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido por la policía británica tras revelarse que, en 2010, utilizó su cargo como enviado comercial del Gobierno para filtrar información confidencial al millonario pederasta Jeffrey Epstein. Los cargos incluyen la entrega de datos estratégicos sobre empresas británicas e informes geopolíticos de Asia. Como consecuencia inmediata, el Rey Carlos III le retiró todos sus títulos reales y lo obligó a abandonar sus residencias oficiales.

Por Alejo Pombo

La caída en desgracia de quien fuera el hijo predilecto de Isabel II parece haber llegado a su punto de no retorno. La BBC confirmó que la policía británica arrestó a un «hombre de unos 60 años de Norfolk» —identidad que corresponde al expríncipe— en el marco de una investigación por corrupción y mala praxis. En simultáneo, fuerzas de seguridad allanaron sus propiedades en Berkshire y Norfolk buscando evidencia adicional.

El núcleo de la imputación es explosivo: según los documentos desclasificados por la administración de Donald Trump en EE. UU., Andrew Mountbatten-Windsor habría operado como un informante de lujo para Jeffrey Epstein. Aprovechando su cargo como enviado comercial del Reino Unido, el expríncipe envió correos electrónicos con información confidencial sobre acuerdos bancarios (entre el RBS y Aston Martin) e informes geopolíticos sensibles sobre Vietnam, Singapur y China.

La reacción del Palacio de Buckingham fue inmediata y drástica. Bajo una presión social asfixiante y el reclamo de las víctimas de Epstein, el Rey Carlos III firmó el decreto para quitarle a su hermano todos sus títulos reales, incluido el tratamiento de «Príncipe». Andrés ya no solo está fuera de la agenda oficial, sino que ha sido expulsado de sus residencias de lujo y trasladado a una casa menor en Sandringham, mientras espera el avance de una causa que podría terminar en una condena de prisión efectiva.