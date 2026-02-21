Milei debutó en el Consejo de Paz de Trump y ofreció los Cascos Blancos

Javier Milei participó en la jornada inaugural del Consejo de Paz en Washington D.C., organismo fundado por Donald Trump que busca ejecutar planes de pacificación y reconstrucción global. En un discurso centrado en la defensa de «la vida, la libertad y la propiedad», el mandatario argentino elogió el liderazgo de Trump y puso a disposición a los Cascos Blancos para integrar la nueva fuerza internacional de estabilización. Milei planteó que la paz no se construye con consensos tibios, sino con la determinación de hacer valer las reglas frente a quienes las «pisotean».

Por Alejo Pombo

El escenario fue Washington D.C., pero el mensaje tuvo como destino el mundo entero. Javier Milei hizo su entrada triunfal en el Consejo de Paz, la institución con la que Donald Trump pretende disputar la hegemonía diplomática de las Naciones Unidas. En su alocución, el Presidente argentino presentó las credenciales de la «nueva Argentina», una nación que, según sus palabras, ha abandonado la ambigüedad para abrazar una política exterior basada en derechos inclaudicables.

Milei fue contundente al diferenciar la «buena voluntad» de la «capacidad de ejecución». Criticó a los actores internacionales que se benefician de las reglas que ellos mismos violan y defendió la creación de esta nueva arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales. Para el mandatario argentino, el liderazgo de Trump es el modelo a seguir, citando como ejemplo el acuerdo de paz en Gaza.

La novedad más relevante de la jornada fue el compromiso operativo: Argentina no solo apoya el Consejo de palabra, sino que enviará a sus Cascos Blancos. Milei destacó la trayectoria del país en misiones de paz como un «capital probado» que ahora estará al servicio de la fuerza de estabilización del Consejo. Este gesto posiciona a Argentina como el principal aliado estratégico de la administración Trump en el hemisferio sur, apostando por una «diplomacia que asume riesgos» en lugar de los tradicionales foros de debate multilateral.