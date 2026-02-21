El Senado emitió dictamen y la reforma laboral será ley el 27 de febrero

Tras la ratificación en Diputados (donde se eliminó el polémico artículo sobre recortes en licencias por enfermedad), el Senado emitió hoy dictamen favorable para la reforma laboral. Bajo la conducción de Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, el oficialismo junto a la UCR y el PRO firmaron el despacho que se votará el próximo viernes 27 de febrero. El peronismo mantuvo su rechazo total, tildando la norma de «inconstitucional». El proyecto incluye cambios en convenios colectivos, limitación del derecho a huelga en servicios públicos y la creación de un fondo de cese laboral.

Por Alejo Pombo

La estrategia del «apretar el acelerador» le dio resultados a la Casa Rosada. En una sesión de plenario de comisiones que duró poco más de una hora, el oficialismo logró blindar el texto que regresó de la Cámara de Diputados. La clave del éxito fue la aceptación de la poda que hicieron los diputados: al eliminarse los descuentos salariales por accidentes fuera del trabajo (el resistido Artículo 44), los bloques dialoguistas volvieron a alinearse con el Gobierno.

Patricia Bullrich, ahora jefa de la bancada oficialista en el Senado, lideró la firma del despacho junto a Ezequiel Atauche. La meta política es ambiciosa: el viernes 27 se llevará a cabo la sesión especial para convertir el proyecto en ley, junto con el nuevo Régimen Penal Juvenil. De cumplirse los plazos, Javier Milei entrará al Congreso el domingo 1 de marzo con la reforma laboral sancionada, transformando su discurso de apertura en una celebración de su gestión legislativa.

Desde la vereda de enfrente, el peronismo unificó su discurso de rechazo. Los senadores de Unión por la Patria advirtieron que la ley «rompe el principio de progresividad» y que será judicializada de inmediato. Los puntos de mayor fricción, más allá de lo salarial, siguen siendo el banco de horas (que flexibiliza la jornada laboral), la reducción de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un esquema que reemplaza la indemnización tradicional por un sistema de capitalización similar al de la construcción.