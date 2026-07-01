San Luis refuerza promoción turística con inversión de $300 millones

San Luis lanzó su temporada turística de invierno 2026 bajo el lema “Conexión San Luis”, con una fuerte apuesta a influencers, descuentos, eventos culturales y deportivos, y una inversión estimada en $300 millones para promocionar sus destinos en todo el país.

El Gobierno de San Luis lanzó oficialmente la temporada turística de invierno 2026 bajo el lema “Conexión San Luis”, con una estrategia que combina promoción digital, beneficios económicos, agenda cultural y actividades recreativas para atraer visitantes de otras provincias e impulsar el turismo interno.

El anuncio fue encabezado por el Ministerio de Turismo y Cultura, que presentó un esquema de promoción que incluye campañas con influencers, publicidad en medios tradicionales, descuentos en servicios y una programación extendida de eventos en distintos puntos de la provincia.

Entre las principales acciones se destacan visitas guiadas gratuitas a destinos como las Sierras de las Quijadas, obras de teatro, talleres culturales, actividades deportivas y ferias de emprendedores, además de promociones en hotelería, gastronomía y transporte.

Cada visitante recibirá un folleto con un código QR que permitirá acceder a la oferta turística completa, con información sobre actividades gratuitas y aranceladas disponibles en los distintos municipios.

El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, explicó que la campaña se apoya en un cambio en el comportamiento de los turistas, que hoy priorizan escapadas cortas, decisiones de último momento y experiencias personalizadas.

En ese sentido, sostuvo que la estrategia busca combinar distintos canales de promoción y herramientas de difusión. También participaron del lanzamiento intendentes y representantes de localidades como Merlo, Villa de la Quebrada y Carpintería.

Álvarez Pinto estimó que la inversión destinada a la campaña ronda los $300 millones, aunque aclaró que podría ser mayor, por lo que se optó por concentrar recursos en las acciones consideradas más efectivas, especialmente en el marketing digital con creadores de contenido.

El funcionario remarcó además el rol de los influencers en la promoción turística actual y afirmó que su alcance supera al de los medios tradicionales a la hora de generar interés por un destino. La estrategia incluye creadores vinculados a gastronomía, turismo activo, espectáculos y patrimonio cultural.

A la par de la campaña digital, la Provincia mantiene presencia en espacios publicitarios de alto tránsito como subtes, aeropuertos y medios nacionales, con el objetivo de reforzar la visibilidad de los destinos sanluiseños.

En el plano económico, el Gobierno renovó el acuerdo con el Banco Nación, que ofrecerá descuentos del 30% en gastronomía, beneficios en hotelería con cuotas sin interés y promociones en productos regionales y recreación, además de financiación para pasajes hacia los aeropuertos provinciales.

Las autoridades destacaron que estas herramientas buscan mejorar la competitividad del destino y ampliar el alcance de la propuesta turística en todo el país.

La agenda invernal también incluye actividades deportivas en Potrero de los Funes, Villa Mercedes y Merlo, además de eventos culturales, obras teatrales, talleres y el relanzamiento del ciclo itinerante “Vacas con Todo”, que recorrerá varias localidades.

Entre las propuestas gratuitas se encuentran ludotecas infantiles, ferias, espacios gastronómicos y actividades culturales abiertas al público, que funcionarán durante todo el receso invernal.

Asimismo, se confirmó una nueva edición de visitas gratuitas al Parque Nacional Sierra de las Quijadas para residentes, junto con la realización de la Semana de los Templos, que incluirá recorridos por espacios religiosos de la ciudad de San Luis.

El receso invernal comenzará el 6 de julio en la provincia, en simultáneo con otras jurisdicciones, y se extenderá durante gran parte del mes, lo que proyecta un movimiento turístico escalonado en todo el país.