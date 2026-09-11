Elevan a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega: Barrelier es el principal acusado

La causa por el femicidio de Agostina Vega fue elevada a juicio este jueves. Claudio Barrelier, detenido con prisión preventiva, es el principal acusado y enfrenta cargos por abuso sexual y femicidio triplemente calificado. Otras cinco personas serán juzgadas por encubrimiento.

La causa por el femicidio de Agostina Vega fue elevada a juicio este jueves. La adolescente había sido encontrada sin vida el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de haber ingresado a una vivienda ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800.

Claudio Barrelier, quien permanece detenido con prisión preventiva, quedó como principal acusado y deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con femicidio triplemente calificado, por mediar un contexto de género, por criminis causa y por alevosía. En caso de ser condenado, podría recibir prisión perpetua.

La resolución también alcanza a otras cinco personas imputadas por encubrimiento doblemente calificado: Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Palmero, esposa de Barrelier.

El abogado Carlos Nayi, representante de la madre de Agostina, confirmó la elevación y sostuvo que el expediente cuenta con elementos suficientes para que las acusaciones sean discutidas durante un juicio oral.

Al referirse a Barrelier y a las otras personas imputadas, Nayi afirmó: “Fueron los que actuaron como herramienta de trabajo para encubrir a este impostor, a este depredador”. Según el abogado de la familia, los cinco acusados por encubrimiento habrían tenido distintos grados de participación en la maniobra investigada.

Ahora, la causa deberá avanzar hacia la etapa de juicio oral. Nayi estimó que, si no aparecen inconvenientes que demoren el proceso, el debate podría comenzar a fines de este año o durante los primeros meses de 2027. La fecha definitiva será establecida por la Oficina de Gestión de Audiencias.

El abogado de la familia también hizo referencia a un antecedente relacionado con otra adolescente que, según explicó, fue incorporado al expediente elevado a juicio. Se trata de una denuncia previa contra Barrelier por un ataque que la joven habría sobrevivido.

De acuerdo con Nayi, en aquella investigación Barrelier había sido detenido durante 15 días y estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada, con el abuso en grado de tentativa.

El representante de la familia cuestionó que Barrelier haya recuperado posteriormente la libertad y sostuvo que, a su criterio, una actuación diferente en esa causa podría haber evitado la muerte de Agostina. Esa valoración forma parte del planteo de la querella y deberá ser analizada en el marco de los procesos correspondientes.

Con la elevación a juicio, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial en la que deberán discutirse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.