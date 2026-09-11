Vivienda propia: Banco Ciudad lanza créditos al 6,5% y reduce el ingreso necesario para acceder

El Banco Ciudad redujo al 6,5% la tasa fija preferencial para créditos hipotecarios destinados a la compra de primera vivienda. Para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial será de $658.000 y se requerirán ingresos familiares desde $2.632.000. La medida busca ampliar el acceso al crédito para sectores medios.

El Gobierno porteño anunció una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del Banco Ciudad destinados a la compra de primera vivienda. La nueva tasa fija preferencial será del 6,5%, según informó la entidad, y apunta a ampliar el acceso al financiamiento para familias de ingresos medios.

La nueva condición permite dimensionar el cambio: para un crédito en UVAs de $100 millones, con un plazo máximo de 25 años, la cuota inicial será de aproximadamente $658.000. Para acceder a ese monto, el grupo familiar deberá acreditar ingresos desde $2.632.000.

La primera cuota no podrá superar el 25% de los ingresos del grupo familiar. Además, los solicitantes podrán incorporar un garante para ampliar su capacidad de acceso al préstamo.

La línea está destinada a empleados en relación de dependencia que cobren sus haberes en el Banco Ciudad o trasladen allí su cuenta, y también contempla a monotributistas y trabajadores autónomos.

El banco mantiene, además, otras alternativas de financiamiento destinadas a primera vivienda, vivienda única y segunda vivienda, con diferentes condiciones según el perfil del solicitante y el destino del inmueble.

La medida forma parte de una estrategia que la Ciudad había comenzado a desarrollar en marzo, cuando anticipó una línea hipotecaria con una tasa preferencial financiada con recursos que anteriormente estaban destinados a la urbanización de barrios de emergencia.

A fines de agosto, además, se modificó la Carta Orgánica del Banco Ciudad para ampliar la proporción de sus ganancias que puede ser destinada a este tipo de préstamos. El esquema también se vincula con el financiamiento obtenido a partir de la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

Los créditos pueden solicitarse a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, además de los canales digitales de la entidad y de las sucursales.

El anuncio se produce en un mercado inmobiliario que todavía muestra señales de debilidad en materia de financiamiento. Según los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en julio se realizaron 6.051 escrituras de compraventa, un 9% menos que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, el monto total de las operaciones aumentó 9,37% interanual y alcanzó los $1.068.467 millones. La diferencia refleja, entre otros factores, el incremento del valor promedio de las operaciones concretadas.

El crédito hipotecario mostró un retroceso todavía más marcado. En julio cayó 31,2% y acumuló una baja del 47% durante los primeros siete meses del año, en un contexto caracterizado por tasas elevadas y plazos más cortos que dejaron fuera del mercado a una parte importante de las familias.

Con la reducción al 6,5%, el Banco Ciudad busca precisamente atacar una de las principales barreras que enfrentaron los potenciales compradores: el costo financiero inicial y el nivel de ingresos requerido para acceder a una vivienda.

El desafío será determinar cuánto impacto tendrá la nueva tasa sobre la demanda efectiva. En los créditos ajustados por UVA, la cuota y el capital adeudado evolucionan con la inflación, por lo que la tasa inicial no constituye por sí sola el costo definitivo del préstamo.

Para las familias que puedan acceder a la línea, el nuevo esquema representa una reducción importante del costo financiero frente a las condiciones que habían predominado en el mercado, aunque la posibilidad concreta de acceder al crédito seguirá dependiendo de los ingresos, la capacidad de pago y los requisitos establecidos por el banco.