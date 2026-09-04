El Turismo Carretera vuelve a San Luis: la EDIRO tendrá una exhibición de autos

El Turismo Carretera volverá a San Luis el 11, 12 y 13 de septiembre para disputar la primera fecha de la Copa de Oro. La organización espera una convocatoria superior a las 45.000 personas y ya confirmó actividades en la EDIRO, modificaciones de tránsito y los trabajos realizados en el autódromo Rosendo Hernández.

San Luis se prepara para recibir nuevamente al Turismo Carretera, que desembarcará en la provincia durante el 11, 12 y 13 de septiembre para disputar la primera fecha de la Copa de Oro.

La presentación oficial del evento se realizó este jueves en Casa de Gobierno y contó con la participación de la secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz; el secretario de Transporte, Víctor Cianchino; y la secretaria de Vinculación y Cercanía con el Vecino de la Municipalidad de San Luis, Ayelén Olivera.

“Es un evento que ya es un clásico para la provincia de San Luis, en particular para la ciudad capital, pero también para el público que viene de afuera, que es muy seguidor del TC”, destacó Muñiz.

La funcionaria remarcó además el movimiento que genera la competencia en la economía local, especialmente en el turismo y el comercio, debido a la llegada de miles de visitantes durante el fin de semana.

Una exhibición especial en la EDIRO

Las actividades comenzarán el viernes 11 de septiembre, con una propuesta abierta al público en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO).

Desde las 19, cuatro vehículos del Turismo Carretera serán exhibidos y circularán por el sector de las dos rotondas ubicadas frente a la terminal. En ese lugar también se realizará la conferencia de prensa de la categoría.

Además, en la playa norte de la EDIRO habrá una exposición de vehículos pertenecientes a distintas concesionarias de la provincia.

“La EDIRO se suma nuevamente a una actividad más. Esto nos lo ha pedido el Gobernador, de ir transformando a la EDIRO en un centro, en un punto de encuentro para todos los ciudadanos”, explicó Cianchino.

Para recibir al público, se instalarán pantallas y baños químicos y se reforzarán las tareas de limpieza y mantenimiento del predio.

Cortes y cambios de tránsito

Durante la exhibición del viernes habrá un corte de calles previsto entre las 19 y las 20. La medida obligará a modificar el ingreso y egreso de los servicios de transporte que utilizan la EDIRO.

Los colectivos urbanos, interurbanos y nacionales ingresarán a la terminal por avenida Santos Ortiz, mientras que los pasajeros podrán acceder caminando por el subsuelo.

El operativo de tránsito estará coordinado por la Municipalidad de San Luis junto con la Policía. También se dispondrá un desvío sobre Avenida del Fundador, antes del Puente Derivador.

Para quienes ingresen a la ciudad, las autoridades recomendaron utilizar avenida Santos Ortiz desde Juana Koslay o los accesos alternativos por la zona de Aguada de Pueyrredón para conectar con la ruta nacional 147.

El Rosendo Hernández, listo

Uno de los principales puntos de atención estará en el autódromo Rosendo Hernández, que fue acondicionado para recibir al público durante el fin de semana.

Según informó Muñiz, se realizaron trabajos de reparación y pintura de los baños, tareas en curvas y bordes del circuito, acondicionamiento de banquinas y mejoras en los sectores destinados a los vehículos.

“Nosotros todos los años hacemos obras, porque vienen 45.000 personas para el TC”, explicó la secretaria de Deportes, quien aseguró que actualmente el autódromo “está impecable”.

La funcionaria también señaló que hace unos 10 días se realizó una competencia regional como prueba y que el ingeniero jefe de la ACTC, Roberto Argento, pudo verificar las condiciones del circuito.

Desde la organización destacaron además el trabajo conjunto realizado por Vialidad Provincial y la Municipalidad de San Luis para poner a punto la infraestructura.

Cuándo es la carrera y cuánto cuestan las entradas

El cronograma comenzará el viernes 11, continuará el sábado 12 con las pruebas de clasificación y tendrá su jornada principal el domingo 13 de septiembre, cuando se disputará la final.

Las entradas tienen un valor inicial de $40.000 y se encuentran disponibles para su compra online a través de la plataforma Ticket Motor.

Con la llegada del Turismo Carretera, San Luis volverá a convertirse durante tres días en uno de los principales puntos de encuentro del automovilismo argentino, con una convocatoria que las autoridades estiman que podría superar las 45.000 personas.