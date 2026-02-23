La abogada argentina denunció amenazas de muerte tras el video del «gesto de mono»

Agostina Páez (29), la abogada argentina detenida en enero por injuria racial, denunció ser víctima de constantes amenazas a través de sus redes sociales. Tras reabrir sus perfiles, recibió mensajes que van desde insultos xenófobos hasta advertencias de violencia física y deseos de muerte. La profesional, que utiliza tobillera electrónica y tiene prohibido salir de Brasil, enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión. Las amenazas han condicionado su rutina, impidiéndole salir del domicilio por temor a represalias en la vía pública.

Por Alejo Pombo

Lo que comenzó como una discusión por una cuenta mal cobrada en un bar de Río de Janeiro se ha transformado en una pesadilla legal y personal para Agostina Páez. La abogada santiagueña, que se encontraba de vacaciones con amigas, fue filmada realizando gestos de mono frente a empleados del establecimiento. Ese video no solo fue la prueba clave para su detención, sino el detonante de un repudio masivo que hoy se traduce en intimidaciones directas.

A través de sus redes sociales, Páez expuso capturas de pantalla donde se leen frases como «sudaca muerta de hambre», «cuidado al caminar sola» y deseos de que sea trasladada a una cárcel común para ser agredida por otras internas. Estos mensajes han generado un estado de pánico en la joven, quien manifestó que la hostilidad digital ha traspasado la pantalla, generándole un temor real por su integridad física en territorio brasileño.

Actualmente, la letrada cumple prisión domiciliaria monitoreada. Aunque intentó retomar cierta normalidad reabriendo sus cuentas, se vio obligada a bloquear los comentarios debido al nivel de virulencia. Mientras su defensa intenta mitigar la acusación de injuria racial —un delito que Brasil persigue con extrema dureza—, Páez permanece recluida, enfrentando no solo un proceso judicial que podría darle 5 años de cárcel, sino también una condena social que parece no tener fronteras.